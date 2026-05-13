三振が2つに、右方向への力ない内野ゴロが3つ。右方向へのゴロを量産するのは状態が悪いときの典型で、いまだ出口が見えないのがドジャースの大谷翔平（31）だ。

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日本時間12日のジャイアンツ戦は5打数ノーヒット。これで11試合、本塁打がない。111打席でわずか1本塁打と、打撃不振はかなり深刻だ。

「シーズン序盤は本調子でなくても、四球を選んで出塁していた。今夜が典型だが、いまは無理にスイングして（スランプを）抜け出そうとしているように見える。調子を崩している打者に見られる傾向だ」

試合後に大谷の打撃についてこう話したロバーツ監督は日本時間13日、同15日のジャイアンツ戦で今季初の休養日を設ける方針を発表した。

ドジャースはこの日の試合で3連敗。ナ・リーグ西地区首位の座を0.5ゲーム差でパドレスに明け渡した。1番打者の不調がチームに与える影響はただでさえ大きいが、それが大谷だと波紋の大きさは倍増する。

大谷が本塁打を1本しか打ってないここ23試合、チームは10勝13敗と負け越し。MLB公式ホームページが「大谷が調子を戻せば、チームはより安定した成績を残せる」と指摘したように、ドジャースにとって大谷は特別な選手だからだ。

昨年末のNHKスペシャルで、フリードマン編成本部長は大谷についてこう言っている。

ワールドシリーズ連覇のキーマンだったが…

「彼のひたむきさと献身は、チームにプラスの影響を与えている。周囲を鼓舞し、ひとりひとりにもう少し努力をしないといけないと思わせた。連覇に向けて、みなを団結させたんだ」

昨年9月6日、先発予定のグラスノー（32）が当日になって背中の張りを訴えると、大谷は当初の先発予定を3日前倒ししてマウンドへ。約163キロのストレートを投げるなど4回途中まで無失点に抑えた。

同番組の中で、野手最年長のロハス（37）はこの大谷の登板がチームの流れを変えたとこう話している。

「シーズン後半はドジャースらしい野球ができなかった。ショウヘイは我々を目覚めさせてくれた。チームのためにマウンドに立った。ショウヘイだからできること。他の選手のモチベーションになる」

投げて打ってのフル回転はもちろん、野球への取り組み方、チームへの献身はフリードマン編成本部長やロハスが指摘するようにワールドシリーズを連覇するうえでキーになった。

チームの牽引車であるはずの大谷が、「周囲を鼓舞」したり、「ナインを目覚めさせる」どころか、自身がこれまでにないような大スランプに苦しみ、スタメン落ちの危機に瀕している。大谷の不調は単なる一個人の問題にとどまらない。1998〜2000年のヤンキース以来となるワールドシリーズ3連覇を狙うドジャースにとっても大問題だ。

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打撃では深刻なスランプに陥っている大谷翔平だが、投手としては圧巻――。しかし、それは驚異的な修正力で“不調”をごまかしているだけなのかもしれない。いったいどういうことか。●関連記事 【もっと読む】大谷翔平の圧巻投球は“見せかけ”だった…首に原因が？ 投球フォームに気がかりな変化 では、それらについて詳しく報じている。