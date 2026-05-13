東京ソラマチ『ちいかわ』×「東京ばな奈」ポップアップがオープン！ コラボ第2弾スイーツが初登場
ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』と「東京ばな奈」によるポップアップショップが、5月18日（月）から5月31日（日）の期間、東京・押上にある東京ソラマチ イーストヤード1階 10番地「空の小町」で開催される。
【写真】キラキラの目がかわいい！ 大容量トートバッグの単品販売も
■オリジナルステッカー付き
今回オープンするのは、昨年新絵柄が追加された「ちいかわバナナプリンケーキ」をはじめとした『ちいかわ』と「東京ばな奈」のコラボ商品が多数展開されるポップアップストア。
本イベントでは、3月に発売されたコラボスイーツ第2弾の「ちいかわクッキーサンド バナナミルク味」が初登場。ちいかわたちが描かれたラングドシャクッキーに、バナナミルク味のチョコレートをはみ出るようにサンドした“むちゃうま”なクッキーサンドは、オリジナルステッカー付きの18枚入と、気軽に楽しめる12枚入（ステッカーなし）の2種類が並ぶ。
また、ちいかわ、ハチワレ、うさぎに加え、くりまんじゅう、モモンガ、ラッコの新絵柄が仲間入りした「ちいかわバナナプリンケーキ」の8個入パッケージには、同じく新デザインとなったオリジナルステッカーがランダムで1枚付属する。
さらに、限定のオリジナルイラストを使用したトートバッグの単品販売も実施。「東京ばな奈」のかぶりものを着用したちいかわたちを側面にあしらった、細部までかわいいグッズも必見だ。
『ちいかわ』×「東京ばな奈」ポップアップは、5月18日（月）から5月31日（日）の期間、東京ソラマチ イーストヤード1F 10番地「空の小町」にて開催（営業時間：10時00分〜22時00分）。
【写真】キラキラの目がかわいい！ 大容量トートバッグの単品販売も
■オリジナルステッカー付き
今回オープンするのは、昨年新絵柄が追加された「ちいかわバナナプリンケーキ」をはじめとした『ちいかわ』と「東京ばな奈」のコラボ商品が多数展開されるポップアップストア。
また、ちいかわ、ハチワレ、うさぎに加え、くりまんじゅう、モモンガ、ラッコの新絵柄が仲間入りした「ちいかわバナナプリンケーキ」の8個入パッケージには、同じく新デザインとなったオリジナルステッカーがランダムで1枚付属する。
さらに、限定のオリジナルイラストを使用したトートバッグの単品販売も実施。「東京ばな奈」のかぶりものを着用したちいかわたちを側面にあしらった、細部までかわいいグッズも必見だ。
『ちいかわ』×「東京ばな奈」ポップアップは、5月18日（月）から5月31日（日）の期間、東京ソラマチ イーストヤード1F 10番地「空の小町」にて開催（営業時間：10時00分〜22時00分）。