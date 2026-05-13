「ドジャース−ジャイアンツ」（１２日、ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手が五回に２者連続被弾を浴びて逆転を許した。１試合３被弾はメジャー移籍後初めて。大黒柱のまさかの投球にブーイングのような不満の声がわき起こり、一時騒然となった。

大谷の勝ち越しソロでリードを奪ったドジャース。しかし五回、２死からベイダーに左翼へソロを被弾。さらに続くパースには２者連続となるソロアーチを浴びて勝ち越しを許した。

マウンドで思わずぼうぜんの表情を浮かべた山本。この日浴びた３発はいずれも下位打線、さらに２死からというリズムを呼び込めない展開となってしまった。

この日は中７日での登板。期間中はブルペンに２度入るなどセットポジションの修正に取り組んだ。試合前のブルペンでも入念にフォームをチェックし、立ち上がり２イニングはパーフェクト。打者８人を完璧に抑えていた中、三回２死からパースに同点ソロを被弾していた。

山本はこれで３登板連続の被弾となった。六回はしっかりと三者凡退に抑え、最少点差で踏みとどまった。しかし七回に連打を浴びて無死一、三塁のピンチを背負った。ここでエルドリッジを二直に打ち取ったところで降板。三塁側のファンはスタンディングオベーションで迎えたが、山本の表情は晴れず。悔やまれるマウンドになった。

その後、トライネンが失点を重ねて、山本は今季ワーストの５失点となった。