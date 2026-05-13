グラビアアイドルで女優の岸明日香（35）が13日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを投稿した。

「写真集『Trajectory』好評だったすっぴんカットオフショット」とつづり、淡い水色のシャツから同色のランジェリー姿をあらわにしたまま、歯磨きをしたり、オーシャンビューの絶景を背にしたショットなどを公開した。

「ねむくてだいたい半目です」とし、胸元やくびれなど曲線美が際立つ姿を披露した。

ファンやフォロワーからも「可愛い過ぎ」「バクレツかわいい」「お顔ちっさ」「スタイルいいね」「大きなふくらみ有難うございます」「女神様」「たまらない」「すっぴんが可愛いだけじゃ終われない」などのコメントが寄せられている。

岸は大阪・堺市出身。12年3月発売の「週刊プレイボーイ」にグラビアで芸能界デビュー。13年にグリコ乳業「ドロリッチガールズ」としてCM出演。14年に初のソロ写真集を発売。22年にはデビュー10周年で30歳のアニバーサリー写真集「Culmination（カルミネーション）」を発売。5月22日には5冊目写真集「Trajectory」を発売。趣味はスポーツ観戦。特技は書道、料理など。商品化された「ウルトラガーリックカレー」のプロデュース経験もあり。身長158センチ。