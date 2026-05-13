ダブルミリオンを記録した大ヒット曲「ＴＯＭＯＲＲＯＷ」で知られるシンガー・ソングライターの岡本真夜（５２）が、女優の中山忍（５３）との２ショットを公開した。

岡本は１３日までに自身のインスタグラムを更新。「中山忍さんがライブを見にきてくださいました 忍さんとは時々電話したり、ご飯をご一緒させていただいたりしてます」と記し、２０２４年１２月に急逝した友人だった歌手・中山美穂さん（享年５４）の妹の忍との２ショットをアップ。

「美穂さんが繋（つな）いでくださったご縁。微力ですが、何か力になれることがあれば、と思っています」とつづった。

この投稿には、「忍さんへのプレゼントと歌った”ただ泣きたくなるの”。美穂さんもきっと、忍さんと一緒にライブを見ていたと思います」「中山美穂さんの歌も涙止まりませんでした とっても素敵でした」「素敵なご縁ですね」「美穂ちゃんの曲２曲も歌ってくれて気付けば涙ポロポロ溢（あふ）れていました。大切な忍ちゃんとのお写真もありがとうございます」「未来へのプレゼント、ただ泣きたくなるの、歌ってくれてありがとうございます」「自然と涙が溢れてきます…」などのコメントが寄せられた。