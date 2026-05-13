ＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）は１３日、フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪銀メダル、世界選手権金メダルの坂本花織の神戸市内での引退会見を生中継した。

白いジャケット、スカート姿で登壇した坂本は「本日は、今までの感謝をたくさん伝えられたらと思っております。よろしくお願いいたします」とあいさつした。会見の最後に大学時代に出会った同じ年の男性との結婚を発表した。５月５日に婚姻届を提出したことも明かした。

スタジオにはプロフィギュアスケーター・安藤美姫さんがゲスト出演。会見について安藤さんは「彼女らしい引退会見と、プラスアルファで今後についてというところで、まとめてシンプルにこういう会見を開くのはいい形というか…ハッピーエンド・プラス・ハッピースタートみたいな」とコメントした。

番組では結婚を発表した坂本に司会者が質問を重ねた場面を放送した。ＭＣでタレントの恵俊彰が「さばいていた方が急にインタビュアーになっていました」と笑わせると、安藤さんも「私もさばいていた方が結構、突っ込むなっていう…気になりましたけど」とほほ笑み「支えて支え合ってのオリンピック、世界選手権がきっと彼女の中の支えになっていた」と祝福していた。