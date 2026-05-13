なにわ男子・道枝駿佑「毛穴まで見られてる」ライブ前の美容事情告白 巨大ジェンガでまさかの“反則”「書かないで」
【モデルプレス＝2026/05/13】なにわ男子の道枝駿佑が13日、都内で行われたブランドアンバサダーを務める韓国のスキンケアブランド「numbuzin（ナンバーズイン）」の新CM発表会に出席。ライブ前の美容事情について明かした。
【写真】なにわ道枝の再現度が高いと話題「うるわしの宵の月」実写化ビジュアル
道枝は、巨大シートマスクパッケージの中から“ひょっこり”登場。「なかなかパックの中から出てくることがないので、すごく斬新な、貴重な機会をいただいたなと思います」と笑顔で語り、「ライブでもないです、本当に」と新鮮な演出に驚きを見せた。
イベントでは、「numbuzin」オリジナルの巨大ジェンガにも挑戦。慎重に抜きながら、ジェンガに書かれた質問に答える中で、ライブ前には愛用している「5番」のパックを使用していると明かし、「前列、一列目の人も双眼鏡を使って僕らの顔を見てくださるんで、毛穴を見てるらしくて（笑）」とコメント。「見られてもいいように、5番だったり3番のパックを使って、きめ細かく肌を整えることを意識しています」と、美肌づくりへのこだわりを語った。
さらに、最近“調子がいい”と感じる瞬間について聞かれると、「メンバーと一緒にいるとすごい楽しくて、ついついボケちゃったりするんですけど、そこでメンバーが笑ってくれたりすると『今日調子いいんだな』って思えます」とにっこり。「5周年で、より仲が深まってるなと思います」とグループの絆を語りつつ、「心の底から笑ってくれてるかは分かんないんですけど（笑）」と自虐気味に続け、会場を和ませた。
終盤では、崩れそうになったジェンガを思わず戻す“反則”を見せる場面もあり、「書かないでくださいね」と報道陣に呼びかけ、会場の笑いを誘っていた道枝。「最近ジェンガをする機会が多くて。YouTubeでもジェンガをしたんですけど、ここでもジェンガするとは思ってなかったんで、すごいびっくりしました」と話していた。
道枝が出演する「numbuzin」初のTVCM「numbuzin×道枝駿佑 ねえ君は何番？シートマスク」篇は、5月14日から放映される。（modelpress編集部）
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◆道枝駿佑「毛穴まで見られてる」ライブ前の美容事情告白 巨大ジェンガで“反則”
道枝は、巨大シートマスクパッケージの中から“ひょっこり”登場。「なかなかパックの中から出てくることがないので、すごく斬新な、貴重な機会をいただいたなと思います」と笑顔で語り、「ライブでもないです、本当に」と新鮮な演出に驚きを見せた。
さらに、最近“調子がいい”と感じる瞬間について聞かれると、「メンバーと一緒にいるとすごい楽しくて、ついついボケちゃったりするんですけど、そこでメンバーが笑ってくれたりすると『今日調子いいんだな』って思えます」とにっこり。「5周年で、より仲が深まってるなと思います」とグループの絆を語りつつ、「心の底から笑ってくれてるかは分かんないんですけど（笑）」と自虐気味に続け、会場を和ませた。
終盤では、崩れそうになったジェンガを思わず戻す“反則”を見せる場面もあり、「書かないでくださいね」と報道陣に呼びかけ、会場の笑いを誘っていた道枝。「最近ジェンガをする機会が多くて。YouTubeでもジェンガをしたんですけど、ここでもジェンガするとは思ってなかったんで、すごいびっくりしました」と話していた。
道枝が出演する「numbuzin」初のTVCM「numbuzin×道枝駿佑 ねえ君は何番？シートマスク」篇は、5月14日から放映される。（modelpress編集部）
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