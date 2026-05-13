なにわ男子・道枝駿佑が１３日、韓国のスキンケアブランド「ｎｕｍｂｕｚｉｎ（ナンバーズイン）」新ＴＶＣＭ発表会に出席した。

同ブランドのシートマスクの模型から登場した道枝。「なかなかパックの中から出てくることはない。ライブでもないです」と笑顔を見せた。

発表会では巨大ジェンガにも挑戦し、書かれているお題にも答えた。透明感抜群の肌を持つ道枝だが、コンサートなどでは「前列一列目の人も双眼鏡を使って僕らの顔を見てくださる。なんか毛穴を見ているらしくて。ちょっと恥ずかしい」と明かしつつ、「ナンバーズインのパックを使って、きめ細かく肌を整えてというのを意識しています」と語った。

１１月にはグループはデビュー５周年を迎える。道枝は「メンバーと一緒にいると楽しくてついついボケてしまったりするけど、メンバーが笑ってくれると今日は調子がいいんだなと思う。決まったなと思う日はそんな日です。５周年に向けてより仲が深まっている」と話した。

道枝はブランドアンバサダーを務めており、出演する同ブランド初のＴＶＣＭは１４日に放映開始される。