=LOVE、オリコン史上200作目のミリオンポイント達成 嵐、King Gnuも同日付でミリオン【オリコンランキング】

=LOVE、オリコン史上200作目のミリオンポイント達成 嵐、King Gnuも同日付でミリオン【オリコンランキング】