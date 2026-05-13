=LOVE、オリコン史上200作目のミリオンポイント達成 嵐、King Gnuも同日付でミリオン【オリコンランキング】
指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・=LOVE（イコールラブ）のシングル「とくべチュ、して / 恋人以上、好き未満」（2025年2月発売）が、最新5月18日付「オリコン週間合算シングルランキング」で、週間1万2396PTを獲得。累積で自身初のミリオンポイントとなる100万7709PTに到達し、オリコン史上200作目のミリオンポイント突破作品となった【※1】【※2】。
【動画】=LOVE「とくべチュ、して」ミュージックビデオ
累積ポイントの内訳は、CD：29万2981PT／ストリーミング：70万3353PT／デジタルシングル（単曲＋バンドル）：1万1375PT。同日付ランキングでは、嵐の「Love so sweet」が自身2作目の、King Gnuの「Stardom（雨燦々）」が自身6作目のミリオンポイントを達成している【※同週達成の場合は達成時の累積値が大きい作品順となる】。
【※1】合算シングルランキング ミリオンポイントとは
CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し合計した記録。
【※2】節目のオリコン週間合算シングルランキング累積100万ポイント達成作品
1作品目：AKB48「ジワるDAYS」（2019/3/25付・2019/3/13発売）
10作品目：Official髭男dism「Pretender」（2020/4/6付・2019/5/15発売）
20作品目：米津玄師「Lemon」（2021/1/18付・2018/3/14発売）
30作品目：あいみょん「裸の心」（2021/11/15付・2020/6/17発売）
40作品目：菅田将暉「虹」（2022/6/6付・2020/11/25発売）
50作品目：Official髭男dism「ミックスナッツ EP」（2022/10/10付・2022/6/22発売）
60作品目：変態紳士クラブ「YOKAZE」（2022/12/19付・2020/4/30発売）
70作品目：back number「高嶺の花子さん」（2023/3/20付・2013/6/26発売）
80作品目：Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」（2023/7/31付・2022/5/24発売）
90作品目：なとり「Overdose」（2023/10/23付・2022/9/7発売）
100作品目：米津玄師「M八七」（2024/1/29付・2022/5/18発売）
110作品目：Creepy Nuts「二度寝 / Bling-Bang-Bang-Born」（2024/4/15付・2024/3/20発売）
120作品目：スピッツ「美しい鰭」（2024/6/17付・2023/4/12発売）
130作品目：YOASOBI「あの夢をなぞって」（2024/9/2付・2020/1/18発売）
140作品目：Mrs. GREEN APPLE「Magic」（2024/11/4付・2023/6/13発売）
150作品目：Vaundy「裸の勇者」（2025/1/27付・2022/2/23発売）
160作品目：マカロニえんぴつ「ブルーベリー・ナイツ」（2025/8/18付・2019/2/13発売）
170作品目：Da-iCE「I wonder」（2025/10/27付・2024/4/17発売）
180作品目：米津玄師「さよーならまたいつか！」（2026/1/19付・2024/4/8発売）
190作品目：Mrs. GREEN APPLE「クスシキ」（2026/3/23付・2025/4/5発売）
200作品目：=LOVE「とくべチュ、して / 恋人以上、好き未満」（2026/5/18付・2025/2/26発売）
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞
累積ポイントの内訳は、CD：29万2981PT／ストリーミング：70万3353PT／デジタルシングル（単曲＋バンドル）：1万1375PT。同日付ランキングでは、嵐の「Love so sweet」が自身2作目の、King Gnuの「Stardom（雨燦々）」が自身6作目のミリオンポイントを達成している【※同週達成の場合は達成時の累積値が大きい作品順となる】。
【※1】合算シングルランキング ミリオンポイントとは
CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し合計した記録。
【※2】節目のオリコン週間合算シングルランキング累積100万ポイント達成作品
1作品目：AKB48「ジワるDAYS」（2019/3/25付・2019/3/13発売）
10作品目：Official髭男dism「Pretender」（2020/4/6付・2019/5/15発売）
20作品目：米津玄師「Lemon」（2021/1/18付・2018/3/14発売）
30作品目：あいみょん「裸の心」（2021/11/15付・2020/6/17発売）
40作品目：菅田将暉「虹」（2022/6/6付・2020/11/25発売）
50作品目：Official髭男dism「ミックスナッツ EP」（2022/10/10付・2022/6/22発売）
60作品目：変態紳士クラブ「YOKAZE」（2022/12/19付・2020/4/30発売）
70作品目：back number「高嶺の花子さん」（2023/3/20付・2013/6/26発売）
80作品目：Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」（2023/7/31付・2022/5/24発売）
90作品目：なとり「Overdose」（2023/10/23付・2022/9/7発売）
100作品目：米津玄師「M八七」（2024/1/29付・2022/5/18発売）
110作品目：Creepy Nuts「二度寝 / Bling-Bang-Bang-Born」（2024/4/15付・2024/3/20発売）
120作品目：スピッツ「美しい鰭」（2024/6/17付・2023/4/12発売）
130作品目：YOASOBI「あの夢をなぞって」（2024/9/2付・2020/1/18発売）
140作品目：Mrs. GREEN APPLE「Magic」（2024/11/4付・2023/6/13発売）
150作品目：Vaundy「裸の勇者」（2025/1/27付・2022/2/23発売）
160作品目：マカロニえんぴつ「ブルーベリー・ナイツ」（2025/8/18付・2019/2/13発売）
170作品目：Da-iCE「I wonder」（2025/10/27付・2024/4/17発売）
180作品目：米津玄師「さよーならまたいつか！」（2026/1/19付・2024/4/8発売）
190作品目：Mrs. GREEN APPLE「クスシキ」（2026/3/23付・2025/4/5発売）
200作品目：=LOVE「とくべチュ、して / 恋人以上、好き未満」（2026/5/18付・2025/2/26発売）
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞