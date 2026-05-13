◇ナ・リーグ ドジャース−ジャイアンツ（2026年5月12日 ロサンゼルス）

「大谷翔平が」「坂本花織」が13日、X（旧ツイッター）で急上昇し、トレンド入りした。

ドジャースの大谷翔平投手（31）は12日（日本時間13日）、本拠でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。12試合、53打席ぶりの本塁打となる7号を放った。

また、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子銀メダリストの坂本花織（26＝シスメックス）が13日、神戸市内で引退会見を行い、結婚したことを発表した。会見の締めのあいさつで、ファンや関係者に感謝のメッセージを述べ、突然「この場を借りて、もう一つ報告があります」と前置きし「私事ではございますが、先日結婚いたしました」とサプライズ発表。会場をどよめかせた。

インターネット上では、大谷の久々の一発に、「な…涙で前が見えません 大谷さんホームラン良かった良かった 本当に良かった」「大谷くんのホームラン！やっと見れたぜ！」「大谷さん、何日ぶり？何打席ぶり？の7号ソロホームラン！打てば良いんです！！世界中が待ってましたよー」「大谷さんホッとした表情だったな〜こっからが本番や！」など。

坂本の電撃結婚発表には「ビックリしたわ〜！もう、スケート一筋かと思ってた」「イヤーびっくり！お幸せに」「引退会見で結婚発表とな。おめでとうございます！」「大谷さんが久しぶりにホームラン打つし坂本花織さんが結婚を報告するし。今日は嬉しいニュースが多くて素晴らしい」などの声が上がっている。