日本から白鷗大と早稲田大が参戦…アジア大学バスケ『AUBL』に出場する12チームが決定

Asia Collegiate Basketball Limitedは5月13日、2026年8月2日から9日にかけて中国・杭州で開催される「第2回AUBLチャンピオンシップ」に参加する12チームを発表した。日本からは昨年の全日本大学バスケットボール選手権大会（インカレ）で優勝を果たした白鷗大学と、同準優勝の早稲田大学が参加する。

Asian University Basketball League（アジア大学バスケットボールリーグ：AUBL）は、アジア屈指の名門大学が参加する大学バスケットボールの国際リーグ。今大会には、昨年に引き続き出場する6チームに、AUBL初参加となる6チームを加えた計12チームが出場する。

日本から出場する白鷗大学は昨年の初年度大会で3位に入賞しており、今大会はアジアの舞台でのさらなる飛躍を目指す。また、創立103年のバスケットボール部を擁し、2025年のインカレで準優勝を果たした早稲田大学は今回が初出場となる。

そのほか、前回大会王者の国立政治大学（チャイニーズタイペイ）をはじめ、北京大学、清華大学、上海交通大学（いずれも中国）、延世大学、高麗大学（ともに韓国）、香港中文大学（香港・中国）、モンゴル国立大学（モンゴル）が出場。さらに、フィリピン大学（フィリピン）とシドニー大学（オーストラリア）が新たに加わり、フィリピンおよびオーストラリアの大学がAUBLに参加するのは初となる。

■「第2回AUBLチャンピオンシップ」出場チーム一覧



白鷗大学（日本）



早稲田大学（日本）※



北京大学（中国）



清華大学（中国）



上海交通大学（中国）



延世大学（韓国）



高麗大学（韓国）※



国立政治大学（チャイニーズタイペイ）



香港中文大学（香港・中国）※



モンゴル国立大学（モンゴル）※



フィリピン大学（フィリピン）※



シドニー大学（オーストラリア）※



※初出場

【動画】白鷗大、早稲田大が出場するAUBL2026出場チーム紹介