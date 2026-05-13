応用地質が大幅続伸、２６年６月末株主から株主優待制度を導入

応用地質<9755.T>が大幅続伸している。１２日の取引終了後に、２６年６月末時点の株主から株主優待制度を導入すると発表したことが好感されている。毎年６月末日及び１２月末日時点で２００株以上を保有する株主を対象に、特設サイトでおコメやグルメ、スイーツや電化製品、選べる体験ギフトなどと交換できる株主優待ポイントを保有株数と保有期間に応じて２０００～２万２０００ポイント（年４０００～４万４０００ポイント）提供する。



同時に発表した第１四半期（１～３月）連結決算は、売上高２０１億８９００万円（前年同期比０．７％減）、営業利益２６億９２００万円（同１１．９％減）、純利益１９億２９００万円（同１９．７％減）だった。環境・エネルギー事業で洋上風力発電分野における詳細調査需要が後ろ倒しになったことや、海洋事業を担う一部国内子会社の業績が伸び悩んだことに加えて、国際事業で地震関連業務を担う米国子会社などにおいて、一部製品の出荷時期が後ろ倒しになったことや業務進捗の期ずれが生じたことが響いた。



なお、２６年１２月期通期業績予想は、売上高７５０億円（前期比１．７％減）、営業利益４２億円（同２．２％増）、純利益３９億円（同１０．０％減）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS