大きく切って映える一皿に！「キャベツと豚肉のステーキ ミニトマトソース」【キャベツでごちそう】
【画像で確認】主役級からサラダまで！「キャベツでごちそう」バリエ20品
今が旬のキャベツは、甘さとやわらかさが増し、いっそうおいしくなっています！ そこで今回は、大きくカットしてこんがり焼き上げ、食卓映えさせた、キャベツが主役のレシピをお届けしましょう。
教えてくれたのは
▷堤 人美さん
料理研究家。雑誌、書籍、テレビなどで幅広く活躍中。旬の食材の持ち味を引き出し、誰でも作りやすく、手軽でいて新鮮なアイディアのあるレシピが人気。
■キャベツと豚肉のステーキ ミニトマトソース
こうばしさが、おいしさを格上げ！
＜材料・2人分＞＊1人分502kcal／塩分2.2g
・キャベツ ・・・1/4個（約300g）＜芯をつけたまま縦半分に切る＞
・豚ロースとんカツ用肉・・・ 2枚（約300g）＜筋切りをする＞
・にんにく・・・ 1片＜潰す＞
・ミニトマト・・・ 10個
■A
└しょうゆ、みりん・・・ 各大さじ1
塩 こしょう オリーブ油 酒
＜作り方＞
1．豚肉は塩小さじ1/4、こしょう少々をふる。
2．フライパンにオリーブ油大さじ1とにんにくを弱火で熱する。香りが立ったらキャベツと豚肉を並べて中火にし、両面を約2分ずつこんがりと焼く。
キャベツはしっかり焼くと甘さが引き立つ！
3．酒大さじ2をふってふたをし、弱火で約3分、キャベツがしんなりとするまで蒸し焼きにする。豚肉は食べやすく切り、キャベツとともに器に盛る。
4．続けてフライパンにミニトマトを入れ、中火で約2分炒める。皮がはじけてきたら、Aを回し入れてさっと煮からめ、3にかける。
＊ ＊ ＊
とんカツ用肉の筋切りは、包丁やキッチンばさみで、赤身と脂身の境目にある筋を断ち切るように切り込みを入れます。両面に2〜3cm間隔で数か所入れればOK。キャベツのこうばしさと豚肉のジューシーなうまみを、たっぷり召し上がれ！
レシピ考案／堤 人美 撮影／よねくらりょう スタイリング／中村弘子 栄養計算／スタジオ食 編集協力／ singt
文＝高梨奈々