2026年5月13日（水） MLB アストロズ vs マリナーズ 試合結果
開催：2026.5.13
会場：ダイキン・パーク
結果：[アストロズ] 2 - 10 [マリナーズ]
MLBの試合が13日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとマリナーズが対戦した。
アストロズの先発投手は今井達也、対するマリナーズの先発投手はブライアン・ウーで試合は開始した。
2回表、5番 ランディ・アロザレーナ 6球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでマリナーズ得点 HOU 0-2 SEA
2回裏、7番 ブレーデン・シューメイク 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 1-2 SEA
3回裏、4番 クリスチャン・ウォーカー 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでアストロズ得点 HOU 2-2 SEA
4回表、8番 ドミニク・カンゾーン 初球を打ってライトスタンドへの満塁ホームランでマリナーズ得点 HOU 2-6 SEA
5回表、7番 Ｊ．Ｐ．クロフォード 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 HOU 2-7 SEA
7回表、5番 ランディ・アロザレーナ 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでマリナーズ得点 HOU 2-8 SEA
9回表、7番 Ｊ．Ｐ．クロフォード カウント3-2から押し出しの四球でマリナーズ得点 HOU 2-9 SEA、8番 ドミニク・カンゾーン 7球目を打ってライトへの犠牲フライでマリナーズ得点 HOU 2-10 SEA
試合は2対10でマリナーズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はマリナーズのブライアン・ウーで、ここまで3勝2敗0S。負け投手はアストロズの今井達也で、ここまで1勝1敗0S。
なお、アストロズの今井達也はこの試合で4.0回を投げ、5安打（2本塁打）、6失点、3奪三振、防御率は9.24となっている。
ここまでアストロズは16勝27敗で6.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区4位。一方マリナーズは21勝22敗で1.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区2位となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-13 13:54:29 更新