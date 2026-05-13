開催：2026.5.13

会場：ダイキン・パーク

結果：[アストロズ] 2 - 10 [マリナーズ]

MLBの試合が13日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとマリナーズが対戦した。

アストロズの先発投手は今井達也、対するマリナーズの先発投手はブライアン・ウーで試合は開始した。

2回表、5番 ランディ・アロザレーナ 6球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでマリナーズ得点 HOU 0-2 SEA

2回裏、7番 ブレーデン・シューメイク 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 1-2 SEA

3回裏、4番 クリスチャン・ウォーカー 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでアストロズ得点 HOU 2-2 SEA

4回表、8番 ドミニク・カンゾーン 初球を打ってライトスタンドへの満塁ホームランでマリナーズ得点 HOU 2-6 SEA

5回表、7番 Ｊ．Ｐ．クロフォード 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 HOU 2-7 SEA

7回表、5番 ランディ・アロザレーナ 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでマリナーズ得点 HOU 2-8 SEA

9回表、7番 Ｊ．Ｐ．クロフォード カウント3-2から押し出しの四球でマリナーズ得点 HOU 2-9 SEA、8番 ドミニク・カンゾーン 7球目を打ってライトへの犠牲フライでマリナーズ得点 HOU 2-10 SEA

試合は2対10でマリナーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマリナーズのブライアン・ウーで、ここまで3勝2敗0S。負け投手はアストロズの今井達也で、ここまで1勝1敗0S。

なお、アストロズの今井達也はこの試合で4.0回を投げ、5安打（2本塁打）、6失点、3奪三振、防御率は9.24となっている。

ここまでアストロズは16勝27敗で6.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区4位。一方マリナーズは21勝22敗で1.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-13 13:54:29 更新