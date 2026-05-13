タサン志麻さんの大人気レシピ「クロックムッシュ」


【画像で確認】タサン志麻さんの「クロックムッシュ」の作り方

料理家さんの思いが詰まった一冊のレシピ本には、日々の暮らしを心地よく整えるヒントが満載。「今日は何にしよう？」と迷う時間が、新しい味に出会う楽しみに変わります。

話題のレシピ本や最新のレシピ本の中から「これだけは絶対に食べてほしい！」というイチオシのレシピをピックアップ。プロの知恵が光る一皿で、いつもと違う新鮮な味に挑戦してみませんか。

今回は、「伝説の家政婦」として注目を集めるタサン志麻さんのレシピ本『伝説の家政婦 沸騰ワード10 殿堂入りレシピ』から、「クロックムッシュ」のレシピをご紹介します。

■クロックムッシュ

タサン志麻さんの大人気レシピ「クロックムッシュ」


食パンのダブル使いでボリューム満点。ホワイトソースは固めに作るのがポイント。

■材料（3人分）

食パン（6枚切り）…6枚

ロースハム…6枚

とろけるチーズ…100g

ホワイトソース

　　牛乳…300ml

　　バター（有塩）…25g

　　薄力粉…25g

■作り方

食パンのダブル使いでボリューム満点。ホワイトソースは固めに作るのがポイント。


【1】ホワイトソースを作る。鍋にバターを強火で熱し、バターが溶けたら薄力粉をふり入れ、ダマを潰しながら泡立て器で混ぜる。

【2】牛乳100mlを入れ練り混ぜる。粉っぽさがなくなったら残りの牛乳を2回に分けて入れ、そのつど混ぜる。最後に一度沸騰させる。

【3】天板にクッキングシートを敷き、食パン3枚を並べる。

【4】ホワイトソースを食パンに塗り、スプーンで広げる。ハムを２枚ずつのせ、上に2のホワイトソースをスプーンで塗る。

【5】とろけるチーズをたっぷりのせ、上にパンをのせる。

【6】上にホワイトソースを塗り、とろけるチーズをのせる。

【7】230度に予熱したオーブンで20〜30分、きれいな焼き色がつくまで焼く。ムラができるようなら、途中天板の向きを変える。

【8】300度で更に4分焼き、こんがりと焼き色をつける。

■プロフィール

タサン志麻さん


タサン志麻

大阪あべの・辻調理師専門学校、同グループ・フランス校を卒業。ミシュランの三ツ星レストランでの研修を経て帰国。老舗フレンチレストランなどに15年勤務。2015年にフリーランスの家政婦として独立。各家庭の家族構成や好みに応じた料理が評判を呼び「予約がとれない伝説の家政婦」としてメディアから注目される。NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」でその仕事ぶりが放映され、年間最高視聴率を記録。料理イベント・セミナーの講師や、食品メーカーのレシピ開発など多方面で活動中。

レシピ考案／タサン志麻　撮影／新居明子

※本記事はタサン志麻著の書籍『伝説の家政婦 沸騰ワード10 殿堂入りレシピ』（ワニブックス）から一部抜粋・編集しました。