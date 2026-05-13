「伝説の家政婦」タサン志麻さんの大反響レシピ。ボリュームたっぷりの【クロックムッシュ】
【画像で確認】タサン志麻さんの「クロックムッシュ」の作り方
料理家さんの思いが詰まった一冊のレシピ本には、日々の暮らしを心地よく整えるヒントが満載。「今日は何にしよう？」と迷う時間が、新しい味に出会う楽しみに変わります。
話題のレシピ本や最新のレシピ本の中から「これだけは絶対に食べてほしい！」というイチオシのレシピをピックアップ。プロの知恵が光る一皿で、いつもと違う新鮮な味に挑戦してみませんか。
■クロックムッシュ
食パンのダブル使いでボリューム満点。ホワイトソースは固めに作るのがポイント。
■材料（3人分）
食パン（6枚切り）…6枚
ロースハム…6枚
とろけるチーズ…100g
ホワイトソース
牛乳…300ml
バター（有塩）…25g
薄力粉…25g
■作り方
【1】ホワイトソースを作る。鍋にバターを強火で熱し、バターが溶けたら薄力粉をふり入れ、ダマを潰しながら泡立て器で混ぜる。
【2】牛乳100mlを入れ練り混ぜる。粉っぽさがなくなったら残りの牛乳を2回に分けて入れ、そのつど混ぜる。最後に一度沸騰させる。
【3】天板にクッキングシートを敷き、食パン3枚を並べる。
【4】ホワイトソースを食パンに塗り、スプーンで広げる。ハムを２枚ずつのせ、上に2のホワイトソースをスプーンで塗る。
【5】とろけるチーズをたっぷりのせ、上にパンをのせる。
【6】上にホワイトソースを塗り、とろけるチーズをのせる。
【7】230度に予熱したオーブンで20〜30分、きれいな焼き色がつくまで焼く。ムラができるようなら、途中天板の向きを変える。
【8】300度で更に4分焼き、こんがりと焼き色をつける。
■プロフィール
タサン志麻
大阪あべの・辻調理師専門学校、同グループ・フランス校を卒業。ミシュランの三ツ星レストランでの研修を経て帰国。老舗フレンチレストランなどに15年勤務。2015年にフリーランスの家政婦として独立。各家庭の家族構成や好みに応じた料理が評判を呼び「予約がとれない伝説の家政婦」としてメディアから注目される。NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」でその仕事ぶりが放映され、年間最高視聴率を記録。料理イベント・セミナーの講師や、食品メーカーのレシピ開発など多方面で活動中。
レシピ考案／タサン志麻 撮影／新居明子
※本記事はタサン志麻著の書籍『伝説の家政婦 沸騰ワード10 殿堂入りレシピ』（ワニブックス）から一部抜粋・編集しました。