日比谷総合設備 <1982> [東証Ｐ] が5月13日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比40.9％増の114億円に拡大し、27年3月期も前期比2.9％増の118億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増収、増益になる。



同時に、前期の年間配当を130円→150円(前の期は94円)に増額し、今期は110円とし、3月31日割当の株式分割を考慮した実質配当は46.7％増配とする方針とした。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比4.9％増の42.3億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の11.9％→13.9％に上昇した。



株探ニュース