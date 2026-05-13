お笑いコンビ「ダイアン」ユースケ（49）が、12日深夜放送のテレビ朝日系「深夜のダイアン」（火曜深夜1・55）に出演。大物芸人と初共演した時の印象を語った。

この日はお笑いタレント・東野幸治がゲスト出演。東野は「大阪でよく、俺とユースケ、月亭方正でご飯を食べに行ったりとか」と切り出し、「マルコポロリで一緒にやってて」と回想。カンテレ「お笑いワイドショー マルコポロリ！」（日曜後1・59）に「ダイアン」がレギュラー出演していた当時を振り返った。

東野は「途中から入ってきて、“ダイアンが面白い”っていうのを聞いてて。トークバラエティーやから、困ったらダイアンに振ったら、ちゃんと笑いにしてくれるっていう」と絶賛。「言うたら他に座ってるメンバーも…ほんこんさんに振っても箸にも棒にもかからんコメントを言うから」と、仲の良さがうかがえる毒舌を交えて笑わせた。

そんな東野の印象について、ユースケは「ホンマめっちゃ優しかった。イメージと全然違いましたもん」とぶっちゃけ。「めちゃくちゃ怖い人やと思ってました。昔、ダウンタウンさんの番組とかを見てたら」と明かした。

しかし「凄い怖くて冷たい人なんやろなって、ホンマにそう思ってました」と打ち明けると、東野は「ほんで、収録1回終わったら優しい…」とニヤリ。即座に津田は「そこまでの落差はなかったです」、ユースケも「思ったより、ぐらいです」と否定した。

これに東野は「一緒にハシゴをのぼっていこうや」と笑いながら“猛抗議”。「お前らがハシゴを立てたから俺がこう（のぼって）行ったら、お前ら来てへんってどういうことや」とうれしそうだった。