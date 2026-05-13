机の上に置かれた2つの「からし」の小袋が示す妻からの暗号が話題を集め、SNSで反響を呼んでいる。

【映像】妻が仕掛けた「からし2個」の意味

投稿したのは、絵本『パタパタどうぶつえん』を手掛けるイラストレーターのタケウマさん（@StudioTakeuma）。「これは妻からの暗号で、冷蔵庫に豚まんがあって、2個は食っていいよ、という意味です」というコメントとともに、机の上に置かれたからしの小袋2つの画像をXに投稿した。

日常を暗号化!? メモを省いた夫婦の答えとは

投稿を見た人からは「納豆じゃないのね」「合理的」「肉まんではなく、“豚まん”であるまでわかる高度な暗号」「見たら『あるときー！』って言わないといけないやつ」などの声が寄せられている。

ニュース番組『わたしとニュース』は、タケウマさんを取材。「私はイラストレーターで、家の作業室で仕事をしていますが、おやつがあるときはメモが置かれていました。それが繰り返されるうちに、こういった要素の配置だけで、メモが省略されるものが現れ出しました。豚まんは定期的に買うのですが、数年前にはコレで伝わってました。他には、机に木の小さなヘラが置かれていたら、冷凍庫にアイスがあります。逆に、何も置かれていないけど冷蔵庫にケーキがあった時は、妻の帰宅まで手を付けません」と話している。（『わたしとニュース』より）