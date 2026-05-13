若槻千夏、バラエティー界の“裏ボス”実名告白「私はそれを伝えるだけ」
タレント・若槻千夏が、12日深夜放送のテレビ朝日系『若槻千夏のうるさい心理テスト』（毎週火曜 深2：36〜深2：55）に出演。バラエティー界の裏ボスを明かした。
【写真】横顔も美しい…圧倒的なオーラを放つ中本悠太
心理テストの結果、“裏ボス”疑惑をかけられた若槻は「裏ボス感があるキャラなだけ」と否定。「番組で言うと、大久保（佳代子）さんとか。ボソっと大久保さんが言ったことを私が声を大きくして広める」と解説し、「決めているのは大久保さん。私は自分からかき回すのは苦手だから、それを伝えるだけ」と話した。
この日、ゲスト出演していた韓国の多国籍ボーイズグループ・NCT／NCT 127のYUTAとしても活躍する中本悠太は「僕らのチームは裏ボスいないかもですね。若槻さんみたいに伝達をするメンバーは、ドヨンくん」と明かした。
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心理テストの結果、“裏ボス”疑惑をかけられた若槻は「裏ボス感があるキャラなだけ」と否定。「番組で言うと、大久保（佳代子）さんとか。ボソっと大久保さんが言ったことを私が声を大きくして広める」と解説し、「決めているのは大久保さん。私は自分からかき回すのは苦手だから、それを伝えるだけ」と話した。
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