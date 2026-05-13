ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子銀メダリストの坂本花織（26＝シスメックス）が13日、神戸市内で引退会見を行い、結婚したことを発表した。

電撃発表にインターネット上では「ビックリしたわ〜！もう、スケート一筋かと思ってた」「イヤーびっくり！お幸せに」「引退会見で結婚発表とな。おめでとうございます！」「大谷さんが久しぶりにホームラン打つし坂本花織さんが結婚を報告するし。今日は嬉しいニュースが多くて素晴らしい」など、祝福とともに驚きの声があがった。

会見の締めのあいさつで、ファンや関係者に感謝のメッセージを述べ、突然「この場を借りて、もう一つ報告があります」と前置きし「私事ではございますが、先日結婚いたしました」とサプライズ発表。会場をどよめかせた。

お相手は大学時代に知り合った同い年の一般人で「私とは本当に真逆の方で…常に冷静に物事を考えられる人で。でも、楽しむことを忘れず、一緒に面白いことをしたりしてくれる人です」と照れ笑い。競技関係者ではないといい、入籍日については「5月5日に（籍を）入れました」と明かした。

坂本は2018年、17歳で平昌五輪に初出場。2022年の北京五輪では個人で銅メダル、団体で銀メダルを獲得した。22年、23年、24年の世界選手権で優勝し、56年ぶりとなる3連覇を達成した。ミラノ・コルティナ五輪では個人、団体で銀メダル獲得。現役最後の大会となった今年の世界選手権で日本勢最多4度目となる優勝を果たし、有終の美を飾った。