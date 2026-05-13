時東ぁみ38歳、ミニ丈のトレーニングウェア姿が「スタイル抜群」 背中もムキムキでネット衝撃
タレントの時東ぁみが、13日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】時東ぁみ38歳、抜群プロポーション全開！ “グラビア姿”にネット衝撃（9枚）
2005年にデビューし、メガネをトレードマークにアイドルとして注目を集めた時東。グラビア、女優、タレントなど幅広く活動し防災士免許・上級救命技能の資格を取得している。
今回の投稿では「中の成長がいい感じ！！！に見える背中トレーニング動画が撮れた これからの季節、背中も見えだすじゃん!? みなさんの背中は大丈夫？？」とつづり、ミニ丈のトレーニングウェア姿を披露。ファンからは「スタイル抜群」「ムキムキ」などのコメントが集まっている。
引用：「時東ぁみ」Instagram（@amitokito）
【写真】時東ぁみ38歳、抜群プロポーション全開！ “グラビア姿”にネット衝撃（9枚）
2005年にデビューし、メガネをトレードマークにアイドルとして注目を集めた時東。グラビア、女優、タレントなど幅広く活動し防災士免許・上級救命技能の資格を取得している。
今回の投稿では「中の成長がいい感じ！！！に見える背中トレーニング動画が撮れた これからの季節、背中も見えだすじゃん!? みなさんの背中は大丈夫？？」とつづり、ミニ丈のトレーニングウェア姿を披露。ファンからは「スタイル抜群」「ムキムキ」などのコメントが集まっている。
引用：「時東ぁみ」Instagram（@amitokito）