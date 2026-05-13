テレビ朝日系“ママ特化型バラエティー”「夫が寝たあとに」が１２日深夜に放送され、ＭＣを務めるお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元モーニング娘。の藤本美貴と、お笑いタレントの横澤夏子が出演。この日は「俳優・内山理名 生後６ヵ月のドタバタ育児ＳＰ」として内山理名（４４）が育児などについて語った。

内山は、ドラマ共演がきっかけで交際に発展した俳優・吉田栄作（５７）と２０２１年１１月２１日に結婚。１３歳差婚が話題になった。そして昨年９月に第１子出産し、育児に奮闘している。

夫婦のツーショットが放送されると、横澤が「プロポーズはどんな感じでした？」と質問。内山は「向こう（吉田）は、今日プロポーズをすると決めていてくれて、でもその日は家でご飯を食べていて酔って私が寝てしまって…」と話し始め、「プランとしては外に連れ出してプロポーズしたかったから、どうやって連れ出そうかとしていた」という。「（吉田が）『一緒にアイスを買いに行こうか』と言って、アイスを買った帰りに公園で。都内なので広ーいところで」と明かし、大物カップルのプロポーズは、意外にも公園の広場という親近感のある場所だった。

また、吉田がその様子を撮影しようと、内田には内緒でカメラを起動したスマートフォンを地面に立てて置いていたというが、「スマホが倒れてしまったのでその動画には声しか入っていなかった。声も遠くて、モゾモゾ、モゾモゾ…って」と、“作戦失敗”に終わったことも明かした。