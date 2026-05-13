不同意性交などの罪に問われた「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の第４回公判が１３日、東京地裁（伊藤ゆう子裁判長）で開かれ、番組ロケに同行したアシスタントディレクター（ＡＤ）が被害当日の様子を証言。ロケバス内で被害女性がワンピースからピンマイクを外す際に仕切りがなかったことなどを明かした。

出廷したアシスタントディレクターの女性は、フリーランスとして同番組のロケを不定期で２〜３か月に１回担当した。現在ＡＤ歴８年ほどで、月に２０〜２５本の撮影をこなしているという。

この日の公判で焦点となったのは、３度目の性的接触が行われたとされる正午頃に被害女性Ａさんが自発的にロケバスに乗ったのかという点だ。初公判で斉藤被告の弁護側は、Ａさんがロケバスに乗車したことに対し「自分と一緒にいたい。受け入れてくれたと思った」とした。一方で第２回公判でＡさんは「スタッフからロケバスに乗ってピンマイクを外すよう指示された」と主張し、意見が真っ向対立していた。

ＡＤによると、ロケではピンマイクとガンマイクの２種類が使用するのが一般的。ピンマイクに関しては「服装によっては自分でつけてもらう」とし、事件当日にワンピースを着用していたＡさんについても「本人につけてもらった。ワンピースを着ていて、下からたくしあげる必要があった」と明かした。

正午頃にロケが終了し、Ａさんがピンマイクを外す場所にはロケバスの車内が指定されたという。当時は斉藤被告も乗車中。裁判長から「着替える場所に区切りは？」と聞かれたが、「区切られていない」と振り返った。さらに裁判長が「ワンピースをまくりあげる時に男性もいるところというのは気になる。いつも異性がいてもロケバス車内で着替えるのか？」と追加で質問すると「ピンマイクを外すくらいなら、男性がいても体の向きによっては見えない。大きく着替える時は別々」と語った。

一方で、事件当日にＡさんが体調不良を訴えたり、性被害にあったと思ったかと問われたが「なかったです」と回答。３度目の性的接触後、斉藤被告の帰宅時にＡさんから「ロケ中に言っていたおいしいお店を教えてほしい」と会話をしていたのを聞いたと主張した。

斉藤被告は黒スーツにネイビーのネクタイ姿で出廷。無表情で証人を見つめていた。第５回公判が６月２日に開かれる予定で、裁判長から「出廷できますか？」と問われると、うなずく場面も。この日は一言も話さず、約３５分ほどで終了した。