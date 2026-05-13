「ルパン三世」ミュージックの生みの親で、映画「犬神家の一族」の音楽などで知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二（おおの・ゆうじ）さんが４日午前６時８分、老衰のため東京都内の自宅で死去した。８４歳だった。葬儀・告別式は近親者で執り行った。後日、お別れの会を予定している。

大野さんが率いるルパンバンドによる今月３０日のプロデュースライブ（ビルボード東京）は予定通り開催する。

高校野球のブラスバンドの応援曲として知られ、誰もが一度は耳にしたことのある「ルパン三世のテーマ」。同曲を始め、数々の名曲を手がけてきた大野さんが逝った。

大野さんは１９４１年、静岡・熱海市に生まれた。小学生の時にピアノを始め、慶応高校１年の時、秋の文化祭で先輩や同級生の演奏するモダンジャズに刺激を受け、バンドサークルを結成。この時に独学でジャズを学んだ。

慶大在学中の６３年に「藤家虹二クインテット」に参加し、ジャズピアニストとして活動。６４年に朝丘雪路のシングル「別れのスナック」の伴奏を行い、レコーディングに初参加した。

６５年に「白木秀雄クインテット」に参加し、６８年の脱退後はフリーとして活動。ラジオＣＭやテレビＣＭの音楽を制作し、７０年のＮＨＫ「ナタを追え」で初めてテレビ音楽を手がけた。７１年に石立鉄男さん主演の日本テレビ系「おひかえあそばせ」でコメディー作品の音楽に初挑戦。これが、音楽人生の転機になった。

制作スタッフの無理難題に全て応える姿に、「プロデューサーが僕を全面的に信頼してくれたんだ」（大野さん）。その後も「パパと呼ばないで」などの石立さん主演の同局系ドラマシリーズ、同局系「火曜日の女」シリーズの音楽を担当。このプロデューサーがテレビアニメ「ルパン三世」も担当していた縁で、大野さんは７７年の２ｎｄシリーズからルパンミュージックに携わることに。スケールの大きな独特のサウンドは、日本のフュージョン全盛の先駆けになり、代表作「ルパン三世」「大追跡」のサントラは、７０年代後半の話題をさらった。

多くの人から末永く親しまれるように―。ルパンミュージックで目指したのは「『最先端』より、アレンジが変わっても古くさくならない骨太な曲」だった。歌詞を付けず、インストゥルメンタルにしたのは、制作サイドのリクエストから。スポーツ報知のインタビューでは「当時３６歳かな。見たくない人は見なくてもいい、みたいな思いきりはあったね（笑い）」と懐古。「アニメーションというと、どうしても子供を意識して作らなければいけない。ルパンに関しては大人も楽しめる内容だから、インストでガチッとしたものをと思ったんだ」と語っている。

「犬神家の一族」（７６年、市川崑監督）や「人間の証明」（７７年、佐藤純彌監督）などの映画音楽でも、数多くの名曲を生み出してきた。製作総指揮の角川春樹氏とは出版（原作）、映画（映像）、音楽の三位一体を実現。画期的なメディアミックスとして話題を呼んだ。

近年は、作曲活動としては「ルパン三世」とＮＨＫ「小さな旅」に絞り、再びプレーヤーとして活動を開始。その意欲は衰えず、８０歳を過ぎてもステージに立ち続けた。２２年１月のコンサート「映画『ルパン三世 カリオストロの城』シネマ・コンサート！ａｎｄ大野雄二・ベスト・ヒット・ライブ！」（東京・東京国際フォーラム）ではピアノ演奏を披露したが、その数か月後に体調不良のため入院。当面療養に専念するとして、その年の４月と６月のコンサートを中止し、最近は表舞台に立つことを控えていた。

２４年５月３０日の８３歳の誕生日に、大野さんが率いる“ルパンバンド”こと「Ｌｕｐｉｎｔｉｃ Ｓｉｘ ｗｉｔｈ Ｆｕｊｉｋｏｃｈａｎｓ」が２年ぶりに復活。大野さんのオンステージこそなかったが、完全プロデュースによるバンドのパフォーマンスが東京・ビルボードライブ東京で披露された。

◆大野 雄二（おおの・ゆうじ）１９４１年５月３０日、静岡・熱海市生まれ。慶大在学中に名門ビッグバンド「ライト・ミュージック・ソサエティ」、モダンジャズサークル「ファイブ・ブラザーズ」に所属。近年は大野雄二トリオでの活動に加え、２００６年に「Ｙｕｊｉ Ｏｈｎｏ＆Ｌｕｐｉｎｔｉｃ Ｆｉｖｅ」結成。１６年に「―＆Ｌｕｐｉｎｔｉｃ Ｓｉｘ」結成。都内ジャズクラブから全国のライブハウスまで、精力的にライブを行った。