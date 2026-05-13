◆第２３回龍野ボーイズ大会（９、１０日・山崎スポーツセンターほか） ▽中学生の部・２回戦 龍野ボーイズ１３ー２滋賀南郷ボーイズ＝４回コールド＝

「大阪市長杯争奪 第３５回南大阪記念大会」は９日、決勝が行われた。住吉ボーイズ（大阪南支部）が延長９回の熱戦を制し、ホストＶ。１１年ぶり３度目の優勝を飾った。また「第２３回龍野ボーイズ大会」が開幕し、ホストチームの龍野ボーイズ（兵庫県西支部）がコールド発進から準決勝へと進出。紀州ボーイズ（和歌山県支部）など４強が決まった。「第４７回全泉州大会」も開幕。主催の大阪泉州ボーイズ（大阪南支部）が２４得点の猛打で初戦突破した。

１１年ぶりのホストＶへ快勝発進した。龍野が初戦を１３得点で４回コールド勝ち。梅田主将は「初回から打線がつながり、チームが勢いに乗って勝てた」と納得顔だった。

初回無死満塁から適時失策で先制後、宮田がタイムリーで続いた。黒田、谷口も適時打。６打者連続得点でノッた。２回にも６点。猛攻に“着火”した宮田は「１点取って、もう１点取る気持ちだった。でも、まだ力を出せていない」と２つの凡打を悔いた。

先発・中川は２回０封、打っても１安打１四球２得点で「ホスト大会で絶対に負けられない試合だった」と奮起。唯一２安打した梅田は「親が長い間かけてつくってきてくれた大会。最後にいい姿で締めくくれるようにしたい」と決意を示した。翌日の準々決勝も中川の完封で突破。あと２つ、感謝の勝利を届ける。