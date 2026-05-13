神戸市内で引退会見

フィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）が13日、地元の兵庫・神戸市内で引退会見に出席した。五輪3大会に出場し、計4つのメダルを獲得。世界選手権を4度制した女王は、会見の最後に特大サプライズで結婚を発表。ファンの間に衝撃が走った。

26歳の坂本は会見の最後に、「この場を借りてご報告します。先日結婚いたしました」とサプライズ報告。今月5日に入籍したという。報道陣からどよめきが起きた。

「大学時代に出会った方です。同い年です。本当に真逆な方で、常に冷静で物事を考えられる人。でも楽しむことを忘れず一緒におもしろいことをしてくれる人。フィギュアスケートの関係者ではないです」

X上のファンにも衝撃が走り、祝福が殺到するなど様々な声が寄せられた。

「かおちゃん最後にぶっ込んできたな」

「ほんと、キレイな女性になったなぁと思っていたら… 引退、ご結婚おめでとうございます」

「かおちゃん一般男性と結婚したって引退会見の最後にいうことじゃないーww でも、おめでとうーー！」

「かおちゃん一般男性と結婚したって引退会見の最後にいうことじゃないーww でも、おめでとうーー！」

「かおちゃん結婚とは！！ お幸せにー」

「あまりにも不意打ち過ぎる〜！」

「かおちゃん結婚！？！？！？まじで！？！？！？ うわあああおめでとーーーー！！！！！」

4歳でスケートを始めた坂本は2017-18年シーズンにシニアデビュー。全日本選手権で2位に入って18年平昌五輪に出場し、6位入賞を果たした。22年北京五輪では団体で銀、個人で銅メダルを獲得。全日本選手権は21年から5連覇、世界選手権は22年から3連覇と、女子のエースとして日本フィギュア界を牽引した。

引退を表明して臨んだ今年2月のミラノ・コルティナ五輪では団体、個人ともに銀メダルを獲得。現役ラストダンスとなった3月の世界選手権（プラハ）では、女子で3度の浅田真央を上回って日本勢最多4度目となる優勝。有終の美を飾った。



（THE ANSWER編集部）