VIBYが、2ndデジタルシングル「HANAMARU」を本日配信リリースした。あわせて、同楽曲のMVも公開された。

本作は、うまくいく日も、そうでない日も、前を向いて歩くすべての人に「自分自身に、はなまるをあげてほしい」という想いが込められているという。

MVは、春の季節感が漂うヨーロッパの少年のムードを基調に、ブルー＆グリーンの色味が感じられる開放的な空間で撮影され、エネルギッシュなVIBYのダンスパフォーマンスが光る映像に。時折登場する“花まる”のアニメーション、そして、2サビに登場する宙に浮かんだようなシーンは、トランポリンを使用して撮影し、メンバーたちは無邪気に跳びはね、楽しげな表情にも注目の映像に仕上がったとのことだ。

◆ ◆ ◆

リーダー・IO コメント

「HANAMARU」はデビュー曲「Mi*light」から続く僕たちVIBYの二つ目の物語で、聴くだけで楽しく自然と笑顔になるような疾走感あふれるビートが特徴のダンスチューンになっています。

もともとは別々の道を歩んできた僕たちが、練習生時代に出会い、一つのチームとして一歩ずつ成長してきた過程の中で、今では「（VIBYの）仲間と一緒なら何でも出来る！」と少しずつ自信が持てるようになった変化が描かれています。

僕たちも、はじめから自信が持てたわけではありません。今もアーティスト活動をする中で、大変なことや悩むこともいっぱいあります。ただ、仲間と一緒に楽しみながら、完璧じゃなくても「それを乗り越えて行くんだ」と、勇気を持って前向きに進んでいくことを学びました。

この曲を聴いてくれる皆さんにも、日常の中で、不安や迷い、苦悩することがあると思いますが、毎日が完璧じゃなくても良い、一日一日を前向きに、自分自身に「よくやったね！」と“はなまる”をあげてほしい、という願いを込めました。

◆ ◆ ◆

また、原宿⽵下通りの商業施設であるCUTE CUBE HARAJUKUの「GO☆GO☆CAFÉ！（ゴーゴーカフェ）」にて、「HANAMARU」のリリースを記念した「VIBY’s CAFE」が5月16日より実施される。メンバーそれぞれの「好き」を詰め込んだオリジナルパフェや、ここでしか手に入らない限定グッズなど、特別な空間が楽しめるとのことだ。

◾️1st CDシングル「Miracle : The First Light」

2026年6月24日（水）リリース

購入：https://viby.lnk.to/Miracle_The_First_Light

◾️その他リリース情報 1stデジタルシングル「Mi*light」

2026年4月8日 リリース

配信：https://VIBY.lnk.to/Milight_pre