VIBY、2ndデジタルシングル「HANAMARU」本日配信リリース。“花まる”な笑顔が魅力のMV公開も
VIBYが、2ndデジタルシングル「HANAMARU」を本日配信リリースした。あわせて、同楽曲のMVも公開された。
本作は、うまくいく日も、そうでない日も、前を向いて歩くすべての人に「自分自身に、はなまるをあげてほしい」という想いが込められているという。
MVは、春の季節感が漂うヨーロッパの少年のムードを基調に、ブルー＆グリーンの色味が感じられる開放的な空間で撮影され、エネルギッシュなVIBYのダンスパフォーマンスが光る映像に。時折登場する“花まる”のアニメーション、そして、2サビに登場する宙に浮かんだようなシーンは、トランポリンを使用して撮影し、メンバーたちは無邪気に跳びはね、楽しげな表情にも注目の映像に仕上がったとのことだ。
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リーダー・IO コメント
「HANAMARU」はデビュー曲「Mi*light」から続く僕たちVIBYの二つ目の物語で、聴くだけで楽しく自然と笑顔になるような疾走感あふれるビートが特徴のダンスチューンになっています。
もともとは別々の道を歩んできた僕たちが、練習生時代に出会い、一つのチームとして一歩ずつ成長してきた過程の中で、今では「（VIBYの）仲間と一緒なら何でも出来る！」と少しずつ自信が持てるようになった変化が描かれています。
僕たちも、はじめから自信が持てたわけではありません。今もアーティスト活動をする中で、大変なことや悩むこともいっぱいあります。ただ、仲間と一緒に楽しみながら、完璧じゃなくても「それを乗り越えて行くんだ」と、勇気を持って前向きに進んでいくことを学びました。
この曲を聴いてくれる皆さんにも、日常の中で、不安や迷い、苦悩することがあると思いますが、毎日が完璧じゃなくても良い、一日一日を前向きに、自分自身に「よくやったね！」と“はなまる”をあげてほしい、という願いを込めました。
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また、原宿⽵下通りの商業施設であるCUTE CUBE HARAJUKUの「GO☆GO☆CAFÉ！（ゴーゴーカフェ）」にて、「HANAMARU」のリリースを記念した「VIBY’s CAFE」が5月16日より実施される。メンバーそれぞれの「好き」を詰め込んだオリジナルパフェや、ここでしか手に入らない限定グッズなど、特別な空間が楽しめるとのことだ。
◾️2ndデジタルシングル「HANAMARU」
2026年5月13日（水）リリース
配信：https://VIBY.lnk.to/HANAMARU
▼「GO☆GO☆CAFÉ！（ゴーゴーカフェ）」詳細
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000180005.html
◾️1st CDシングル「Miracle : The First Light」
2026年6月24日（水）リリース
購入：https://viby.lnk.to/Miracle_The_First_Light
◾️その他リリース情報
1stデジタルシングル「Mi*light」
2026年4月8日 リリース
配信：https://VIBY.lnk.to/Milight_pre
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