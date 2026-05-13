2月に妊娠を発表したタレント・小池美由が12日、自身のインスタグラムを更新。マタニティーフォトを公開した。



【写真】膨らんだお腹の上に重ねた2人の手 イケメン元格闘家に抱かれる妻

小池は「マタニティフォトを撮った日」と題して投稿。当初は撮影を考えていなかったというが、「結果は、、、 撮ってもらって非常によかったよ 百戦錬磨のスタッフさんたちによって あっという間に素敵な写真が出来上がり感動してる」と記した。



アップしたのは夫の宮城大樹が後ろから小池を抱き、2人でお腹に手をあてる温かみのあるショット。スタッフからの提案もありがたかったと振り返り、「なにより、妊婦さんの負担なく！を大前提に 撮影時間やポージングも配慮してくれて 優しさ溢れる楽しい撮影時間でした」と感謝をまじえてつづった。



「今となっては、このぽんぽこお腹を写真に残せて大変嬉しい気持ち 照れ屋で撮るか悩んでる妊婦さん！ マタニティフォトおすすめです」と勧めた小池。3枚目のオフショットは「カメラマンさんが『お腹に寄り添う感じで～』って言ってて、、、 思ってたの違いすぎる！！！けどお気に入りのいい写真さ」と結んだ。



小池は妊娠公表後から「妊娠日記」を公開。4月30日には逆子だったことを明かし、「お腹の中で戻る時に『ぐるんっ!！』と感じたって人も 聞いたことあるんだけど小池は分からなかったや！笑」と記し、10日の更新では「まさか糖尿病に引っかかるとは、、、」と糖負荷検査の結果を明かしている。



ファンからは「なんて素敵なお写真」「お二人とも素敵すぎて、眩しいくらいです」「愛おしい、尊い、可愛いー」「小池さんが幸せそうで嬉しくて泣きそう」「見てるだけで幸せな気分に」「元気な赤ちゃんが生まれたら、3人の写真も見たいですね」といったコメントが寄せられていた。



小池は1994年生まれ、神奈川県出身。2012年にソロアイドルとしてインディーズデビュー。14年に「宇宙かくれんぼ」でメジャーデビューした。身長144センチの小柄で明るいキャラクターで人気に。23年にキックボクシングのRISEバンタム級元王者の元格闘家、タレントの宮城大樹と結婚。2月11日にインスタグラムで不妊治療を経て、第1子を妊娠したことを公表。出産予定が今夏であることを報告している。



（よろず～ニュース編集部）