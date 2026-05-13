一般人虎党？「教科書のようなトラキチ」→元子役でファン驚き 24歳・加藤清史郎が「お酒で顔真っ赤っか」
俳優の加藤清史郎（24）が12日、自身のXを更新し、阪神タイガースを応援する姿を公開した。
【写真】加藤清史郎が「顔真っ赤っか」虎ユニ＆メガネ姿
加藤はこの日、神宮球場でヤクルトvs阪神を観戦したよう。「お酒で顔真っ赤っかですが 本日現地です 大声で六甲おろし歌ったばっかりです」とユニフォーム＆メガネの自身の写真を披露し、「このまま勝つぞ、勝利の男神ですからね」とつづった。
試合は、10対0で阪神の勝利。「嶋村ぁぁぁぁぁぁプロ初ホームランおめでとうございますぅぅ!!!!!」「二桁本塁打おめでとう、森下!!!」など、熱狂だった。
ファンからは「阪神ファンだったとは（笑）」「一般人虎党の自撮りがなんかおすすめに上がってきた思って名前見たら、こども店長で横転。隣に居ても気づかないくらい成長してやがる」「教科書のようなトラキチやってて草」など、多数の声が寄せられている。
【写真】加藤清史郎が「顔真っ赤っか」虎ユニ＆メガネ姿
加藤はこの日、神宮球場でヤクルトvs阪神を観戦したよう。「お酒で顔真っ赤っかですが 本日現地です 大声で六甲おろし歌ったばっかりです」とユニフォーム＆メガネの自身の写真を披露し、「このまま勝つぞ、勝利の男神ですからね」とつづった。
試合は、10対0で阪神の勝利。「嶋村ぁぁぁぁぁぁプロ初ホームランおめでとうございますぅぅ!!!!!」「二桁本塁打おめでとう、森下!!!」など、熱狂だった。
ファンからは「阪神ファンだったとは（笑）」「一般人虎党の自撮りがなんかおすすめに上がってきた思って名前見たら、こども店長で横転。隣に居ても気づかないくらい成長してやがる」「教科書のようなトラキチやってて草」など、多数の声が寄せられている。