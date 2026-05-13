55歳・大久保佳代子、老害かもしれない“自覚”明かす「でも…すごい聞きたいんです！」
お笑いコンビ・オアシズの大久保佳代子（55）が、13日放送のNHK総合『あさイチ』（月〜金曜・午前8時15分）に生出演。「老害かも…」と感じるエピソードを明かした。
【動画】全員40歳以上！「オトナの独身男女メモドライブ!!」に参加した大久保佳代子
この日の番組のテーマは「老害」。自覚するエピソードを聞かれ「若いスタッフに最近の恋愛事情を聞きがち」と挙げた。
詳しく聞かれると、「聞きたいじゃない。彼氏彼女いるの？とか、つきあって何年なの？って。でも、これってもしかして踏み込み過ぎなのかなって。それは申し訳ないんで、まず私の（経験）を言おうと思って。『私の最後の恋愛はね』って喋り出すんですけど、話を聞かせるのも、もしかしたら老害なのかなとか、すっごい思います。でも…すごい聞きたいんです、私」と説明した。
また、老害にならないように心掛けていることを聞かれると、「私はもう基本的には、自分の昭和の感覚ですよね。あまり通用しないものだと思うようにしています」と告白。「飲みに行こうよと言って『今日無理です』と断られたとしても、まあ断られてもしょうがないんだと思っています。昭和は古いものだ、通じないものだと思って。でも、すごく嫌です。なんで自分がダメなものだと考えるのか、嫌だと思っています。だいぶ我慢しています」ときっぱり宣言していた。
なお、この日のゲストで出演したラランド・サーヤ（30）は、大久保の対応を聞いて「正直、老害対策している人が多すぎて。『飲みにいくぞ、朝まで付き合え！』と言われるとうれしい。全員が全員ではないと思いますが…そこの塩梅ですよね」と語った。
すると、キャスターの博多華丸が「ギャンブルですよ、それは！」とツッコミを入れた。
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この日の番組のテーマは「老害」。自覚するエピソードを聞かれ「若いスタッフに最近の恋愛事情を聞きがち」と挙げた。
詳しく聞かれると、「聞きたいじゃない。彼氏彼女いるの？とか、つきあって何年なの？って。でも、これってもしかして踏み込み過ぎなのかなって。それは申し訳ないんで、まず私の（経験）を言おうと思って。『私の最後の恋愛はね』って喋り出すんですけど、話を聞かせるのも、もしかしたら老害なのかなとか、すっごい思います。でも…すごい聞きたいんです、私」と説明した。
なお、この日のゲストで出演したラランド・サーヤ（30）は、大久保の対応を聞いて「正直、老害対策している人が多すぎて。『飲みにいくぞ、朝まで付き合え！』と言われるとうれしい。全員が全員ではないと思いますが…そこの塩梅ですよね」と語った。
すると、キャスターの博多華丸が「ギャンブルですよ、それは！」とツッコミを入れた。