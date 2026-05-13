元テレビ東京でフリーアナウンサーの森香澄（30）が12日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。フリー転身の理由について明かした。

この日は「女性アナウンサーとジェンダーギャップ」をテーマに、元局アナが集結。MCの上田晋也、森のほか、元NHKの中川安奈、元TBSの小島慶子、吉田明世、タレントの大久保佳代子、俳優の前田公輝でトークをくり広げた。

森は23年3月でテレビ東京を退社。フリー転身から約3年が経過した。

上田から「フリーになって良かったなとかって思う？」と聞かれた森は「私は幅を広げたかったんですよ。アナウンサーのお仕事もやりたかったんですけど、それプラス、それこそお芝居だったりとか、その他のお仕事もやってみたいっていうので辞めたんですけど」とフリー転身の理由を明かした。

そのうえで「バラエティーで芸人さんとふざけて、例えば踊ったりとかしてるところを切り抜かれて、“アナウンサーを辞めてまでやりたかった仕事はこんなことなんですか？”とかめっちゃ言われるんですよ」と吐露。「“別にこれのために辞めたわけではないんですけど”みたいな。でも、結構言われます」と苦笑した。