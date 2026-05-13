岐阜県垂井町で5月10日、「インドホシガメ」とみられるカメが見つかりました。

【写真を見る】｢カメを捕獲している｣ 住宅の駐車場で“インドホシガメ”とみられるカメが見つかる 体長は約20センチ 譲渡や販売には環境省の登録･許可が必要 岐阜･垂井町【画像あり】

警察によりますと5月10日、男性から「カメを捕獲している。今から警察署に持って行く」と電話がありました。

カメは垂井町の住宅の駐車場で見つかり、インドホシガメとみられています。体長は約20センチで、甲羅の大きさは長さ15センチ、幅8センチほどということです。

【画像を見る】見つかった“インドホシガメ”とみられるカメ

譲渡や販売には環境省の登録・許可が必要 持ち主は？

インドホシガメは国際希少野生動植物種に指定されていて、日本でも「種の保存法」に基づき、譲渡や販売には環境省の登録や許可が必要です。

警察は、マイクロチップの有無の確認や、発見場所の近くで聞き取り調査などをしましたが、持ち主の手がかりはないということです。

岐阜県の垂井警察署は、保護されたカメについての情報提供を呼びかけています。

（0584ー22ー0110）