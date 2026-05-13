なにわ男子の道枝駿佑（23）が13日、都内でブランドアンバサダーを務める韓国のスキンケアブランド「numbuzin」の新テレビCM発表会に登壇した。

道枝はシートマスクの箱を模したセットから登場。上下白のセットアップで登場し「4枚入りのうちの1枚として出てきました」とユーモアを飛ばして、会場を沸かせた。

会見ではジェンガの模型を使ってトークを展開。1本1本抜いていき、書かれたお題に回答していった。“最高に決まった日”については、「なにわ男子」のメンバーとの時間を挙げた。「最近はグループでの活動が増える時期でもあるんですけど、メンバーといるとすごい楽しくて。ついボケちゃったりするんですけど、そこでメンバーが笑ってくれたりすると『今日調子良いんだな』と思えるというか。メンバーにも『今日調子良いな』と言われます」といとしんだ。「心の底から笑ってくれているかは分からないですけど…」としつつも、その温かい空気感に助けられているという。

1、2月には初の2大ドーム公演を無事成功。7月11日の北海道公演を皮切りに全国ツアーが始まる。「（デビュー）5周年に向けて、より仲が深まっているなと思います」と語った。