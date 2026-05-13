なにわ男子の道枝駿佑（23）が13日、都内で、ブランドアンバサダーを務める韓国のスキンケアブランド「numbuzin」の新テレビCM発表会に登壇した。

道枝はシートマスクの箱を模したセットから登場。上下白のセットアップで登場し「4枚入りのうちの1枚として出てきました」とユーモアを飛ばして、会場を沸かせた。独特な演出に「斬新な貴重の機会をいただけました。（演出は）ライブでもないです」と笑った。

会見ではジェンガの模型を使ってトークを展開。1本1本抜いていき、そこに書かれたお題に回答していった。日ごろから愛用している商品でもあり「自分の肌の状態によって番号でパックを使い分けられるのが魅力。絶対に1つは自分に合った物を見つけることができます」と魅力を挙げた。

自身はビタミンCの成分に特化した「5番」を愛用。ライブの前や初日など気合を入れたい時に付けているという。「ファンの方も双眼鏡を使って僕らの顔をみてくださる。毛穴とか見ているらしくて（笑い）ちょっと恥ずかしいじゃないですか。だから見られてもいいように」と“お守り”のような存在だ。今の季節にも最適で「日差しも強くなってきたので、その後のケアとしてビタミンも必要になってくると思う」とオススメした。

道枝が出演するCMは14日から全国放送。持ち前の美肌がCM起用の決め手になった。