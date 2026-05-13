のどかな雰囲気の「川越のお隣」が激変？

埼玉県は2026年5月、圏央道の「川島IC」（川島町）南側およそ30.1ヘクタールについて都市計画を変更し、市街化区域に編入したと発表しました。町は新たな「産業基盤」として開発すべく、8月から造成工事を開始するとしています。

【ここか！】これが開発される「圏央道ICの隣の田んぼ」です（地図／写真）

川島町は川越市の北側に位置し、町内を南北に貫く国道254号バイパスに川島ICが接続しています。2008年にICが開通し、バイパス沿いを中心としてICの北東、北西、南西側は産業集積地となっていますが、南東側については広大な田んぼとなっています。この南東側の約29ヘクタールを対象に、土地区画整理事業も認可されました。

産業基盤に入るテナントなどは公表されていませんが、土地区画整理事業は5月12日から2030年9月30日までが施工年度となっています。

国道254号沿いのIC南西側は、「カインズ川島インター店」や「ベイシア川島インター店」などの巨大商業施設が立地しています。そのバイパスを挟んで向かい側の田んぼが、今後大きく変わりそうです。