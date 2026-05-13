「微笑ましい光景」ギャル曽根、“家の前でお弁当食べる”娘の姿公開「20回も食べさせてもらいました」
タレントのギャル曽根さんは5月13日、自身のInstagramを更新。娘の無邪気な姿を公開しました。
【写真】ギャル曽根のかわいい娘
コメントでは「微笑ましい光景ですね」「ほっこりしますね〜！」「ドキンちゃんが入ってるのがポイントですね！」「末っ子次女ちゃん、かわいぃ」「お弁当遊び ままごと玩具も買ってあげないとね」などの声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】ギャル曽根のかわいい娘
「ほっこりしますね〜！」ギャル曽根さんは「家の前でお弁当食べる娘。 #お弁当おもちゃ #私はこの日このお弁当を20回も食べさせてもらいました。 #パパも食べさせてもらってたよ」とつづり、1枚の写真を投稿。娘が家の前の地面にしゃがみ込み、おもちゃの弁当箱で遊んでいる姿です。無邪気な様子がほほ笑ましいです。
「馬を見ました〜」8日にも「初 馬を見ました〜 大興奮」と、娘の写真を公開していたギャル曽根さん。馬を見つめる後ろ姿が写っています。ファンからは「娘さんも大きくなって可愛い」「美少女がお馬さんに夢中ですね」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)