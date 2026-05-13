【ひらがなクイズ】解けると楽しい！空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントは洗濯の悩み
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、慈悲の心で行われる行為に関連する言葉、日常の家事で気になる付着物、そして経済ニュースなどで耳にする専門用語という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□ひん
あ□□ごれ
かわ□□やく
ヒント：困っている人々に恵みとして与えられるものを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「せよ」を入れると、次のようになります。
せよひん（施与品）
あせよごれ（汗汚れ）
かわせよやく（為替予約）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、慈悲の心で人々に与えられる物品を指す言葉、日々の洗濯で気になる衣類の汚れ、そしてビジネスシーンでリスクを管理する専門用語を組み合わせました。共通の「せよ」という音が、助け合いの精神が宿る品々から、生活感あふれる洗濯の悩み、そして世界を動かす経済の仕組みまでを意外なリズムでつないでいます。音の重なりを意識することで、言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、慈悲の心で行われる行為に関連する言葉、日常の家事で気になる付着物、そして経済ニュースなどで耳にする専門用語という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ひん
あ□□ごれ
かわ□□やく
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正解：せよ正解は「せよ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せよ」を入れると、次のようになります。
せよひん（施与品）
あせよごれ（汗汚れ）
かわせよやく（為替予約）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、慈悲の心で人々に与えられる物品を指す言葉、日々の洗濯で気になる衣類の汚れ、そしてビジネスシーンでリスクを管理する専門用語を組み合わせました。共通の「せよ」という音が、助け合いの精神が宿る品々から、生活感あふれる洗濯の悩み、そして世界を動かす経済の仕組みまでを意外なリズムでつないでいます。音の重なりを意識することで、言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)