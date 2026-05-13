ホワイトソックス・村上宗隆選手が、MLB公式サイトが発表した『第1回新人王予想』でア・リーグ1位に選出されました。

MLB.comは日本時間13日に、今シーズン1回目となる新人王予想アンケートの結果を発表しました。アンケートでは、各選手のここまでの成績に加えて、シーズン終了までの活躍を予測した上で、識者39人が各リーグ上位5名を選出。1位から5位まで順番に5ポイントから1ポイントまで付与し、その合計点で順位が決められました。

そして、ア・リーグ1位に選ばれたのが、ホワイトソックスの村上宗隆選手。ここまでMLB全体3位となる15本塁打を記録するなど、打撃好調を維持しています。村上選手は39人中20人が1位に投票したことも明らかにしています。

一方、4位には同じくメジャー挑戦1年目で奮闘するブルージェイズの岡本和真選手が選出。村上選手に負けず劣らず、10本塁打に到達し、持ち味の打撃力を発揮しています。

▽ア・リーグ投票結果1位 村上宗隆（ホワイトソックス）2位 ケビン・マクゴニグル（タイガース）3位 チェイス・デローター（ガーディアンズ）4位 岡本和真（ブルージェイズ）