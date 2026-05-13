ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子銀メダリストの坂本花織（26＝シスメックス）が13日、神戸市内で引退会見を行った。

会見の最後、フォトセッションを終えると司会者が「ではここで、坂本花織さんといえば例のあれですよね」と呼びかけ。坂本にスマートフォンが手渡されミラノ・コルティナ五輪でも笑いになった“自撮り”が始まった。

壇上から坂本は「映ってます！！あっちのカメラマンさんまで」と身振り手振りで報道陣に呼びかけ。会場全体がなごやかな空気に包まれ「いきま〜す！ハイチーズ！」の掛け声で、報道席にもピースサインが並んだ。

2度目の撮影では、自撮りの様子を撮影していたカメラ陣も、カメラを置いて坂本の後方へ移動。「ハイチーズ！」の掛け声で撮影を終えると、会場からは拍手が起こった。

会場にはサイン入りの白いスケート靴が飾られ、報道陣には感謝の言葉を“直筆”でつづったメッセージカードが贈られた。

坂本は昨年、シーズン開幕前に今季限りでの現役引退を表明。今年3月の世界選手権がラストダンスとなった。今月8日には「シスメックススケートチーム」のインスタグラムを更新。直筆でファンへの感謝をつづり、引退会見を行うと発表。「21年4カ月のありがとうを神戸から伝えさせてください」としていた。

坂本は2018年、17歳で平昌五輪に初出場。2022年の北京五輪では個人で銅メダル、団体で銀メダルを獲得した。22年、23年、24年の世界選手権で優勝し、56年ぶりとなる3連覇を達成した。ミラノ・コルティナ五輪では個人、団体で銀メダル獲得。現役最後の大会となった今年の世界選手権で日本勢最多4度目となる優勝を果たし、有終の美を飾った。