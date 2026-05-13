TWS『NO TRAGEDY』、「合算アルバム」で自身初の1位 自己最高の週間PTを記録【オリコンランキング】
6人組ボーイグループ・TWSの最新アルバム『NO TRAGEDY』が、13日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において、自身初の1位を獲得した。
【写真】HYBE本社で撮影！TWS・YOUNGJAE＆SHINYU
2025年11月10日付『play hard』の週間14.0万PT（139,662PT）を超え、自己最高週間ポイント22.1万PT（220,956PT）を記録。同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも1位を獲得し、オリコン週間音楽ランキング2冠【※】を達成した。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
そのほか3位には、BTSの『ARIRANG』が週間5.8万PT（58,161PT）で8週連続TOP5入り。累積ポイントは86.3万PT（863,025PT）となった。
また6位には、前週5月11日付で週間合算アルバムランキング1位を獲得したtimeleszの『MOMENTUM』が、週間1.3万PT（13,221PT）で2週連続TOP10入りを記録した。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞
【写真】HYBE本社で撮影！TWS・YOUNGJAE＆SHINYU
2025年11月10日付『play hard』の週間14.0万PT（139,662PT）を超え、自己最高週間ポイント22.1万PT（220,956PT）を記録。同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも1位を獲得し、オリコン週間音楽ランキング2冠【※】を達成した。
そのほか3位には、BTSの『ARIRANG』が週間5.8万PT（58,161PT）で8週連続TOP5入り。累積ポイントは86.3万PT（863,025PT）となった。
また6位には、前週5月11日付で週間合算アルバムランキング1位を獲得したtimeleszの『MOMENTUM』が、週間1.3万PT（13,221PT）で2週連続TOP10入りを記録した。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞