なにわ男子・道枝駿佑、自身のボケに対するメンバーの反応明かす「5周年に向けて、より仲が深まっています」
7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が13日、都内で行われた『numbuzin×道枝駿佑さん（なにわ男子）新TVCM発表会』に登壇し、最近「きょう調子いいな」と思った日を明かした。
【写真】圧倒的透明感…！白シャツで登場した道枝駿佑
イベントでは、巨大ジェンガに挑戦。大きいだけに重さもあるようで、終盤になると苦戦する様子も。1つのジェンガを引き抜こうとして上に乗ったジェンガが同時にずれてしまい、真剣な表情で「崩れちゃうんで…」とさりげなく手で押さえる姿に会場から笑いが起こる場面も。
ジェンガ1つ1つに書かれている質問に答えることになり、「最近きょうはなんだか調子がいいなと思った“キメた日”のエピソード」を聞かれると、「最近グループでの活動が増える時期でもあるんですけど」と切り出した道枝。
「メンバーと一緒にいるとすごい楽しくて、ちょっとついついボケちゃったりするんですけど、そこでメンバーが笑ってくれたりとかすると“きょう調子いいんだな”って思える」とにっこり。さらに「メンバーにも言われますし、『きょう調子いいな』って。それがすごいうれしいんで、“決まったな”って思う日はその日ですかね」と明かした。
司会から「本当に仲いいですよね、皆さん」と聞かれると、照れて謙そんしつつ「仲いいですね」とし、「5周年に向けてより仲が深まっているなと思います」と明かし、「心の底から笑ってくれているかどうかはわかんないんですけど」と笑いをこぼしつつ、「ほほ笑ましく見守ってくれているので、すごくあったかい雰囲気でいいなと思います」とメンバー愛をにじませていた。
【写真】圧倒的透明感…！白シャツで登場した道枝駿佑
イベントでは、巨大ジェンガに挑戦。大きいだけに重さもあるようで、終盤になると苦戦する様子も。1つのジェンガを引き抜こうとして上に乗ったジェンガが同時にずれてしまい、真剣な表情で「崩れちゃうんで…」とさりげなく手で押さえる姿に会場から笑いが起こる場面も。
「メンバーと一緒にいるとすごい楽しくて、ちょっとついついボケちゃったりするんですけど、そこでメンバーが笑ってくれたりとかすると“きょう調子いいんだな”って思える」とにっこり。さらに「メンバーにも言われますし、『きょう調子いいな』って。それがすごいうれしいんで、“決まったな”って思う日はその日ですかね」と明かした。
司会から「本当に仲いいですよね、皆さん」と聞かれると、照れて謙そんしつつ「仲いいですね」とし、「5周年に向けてより仲が深まっているなと思います」と明かし、「心の底から笑ってくれているかどうかはわかんないんですけど」と笑いをこぼしつつ、「ほほ笑ましく見守ってくれているので、すごくあったかい雰囲気でいいなと思います」とメンバー愛をにじませていた。