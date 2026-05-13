ソフトバンクにＤｅＮＡとの交換トレードで移籍した山本祐大捕手（２７）が１３日、みずほペイペイドームで入団会見を行った。

昨夜のうちに福岡入り。さっそく映像でソフトバンク−西武をはじめ、パ・リーグ３試合をチェックしたという。「自分でも切り替えが早いなと思いましたが、いち早くパ・リーグの選手になるというか、パ・リーグの環境に慣れるのが大事と思ったので」と話した。

会見の中では「ホークスはずっと常勝軍団。個々の選手の能力も高い。このようなチームのレギュラーが、日本を代表する選手になるのだと思う。自分の力を試せると思うのでワクワクしています」と意気込んだ。また、捕手というポジションでのシーズン中の移籍に難しさを口にしつつも、「向こうも僕のデータがない。いろんな配球が出来ると思う」とし、「ベイスターズでしか野球をやってこなかったので、ホークスでどこまで通用するか未知数。でも、勝ちを求められるのが捕手。１つでも勝ちに貢献できるように頑張りたい」と意気込んだ。

会見後は、１軍に合流して西武戦の試合前練習から参加する予定。