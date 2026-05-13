ポーラは、 ポーラ最高峰ブランド「B.A」から、8月1日に「B.A 3Dオアシス アイカラー 04」を発売する。

B.Aは、1985年に誕生。“人の可能性は広がる”というブランドポリシーを掲げている。昨年に誕生したB.A第7世代では、「時間は、存在しない（時間や年齢にとらわれず、人の可能性を広げたいというブランドの想い）。」というメッセージを発信。過去や今という、時間の概念にとらわれずに、自分史上最高を目指す生き方を提唱してきた。また、B.Aメークは、「そのメークには、B.Aスキンケアが生きている。」という考えのもと、日中の肌にまとうすべてをエイジングケア（年齢に応じた手入れ）と捉えている。“全域（顔全体に使用すること）ハリ”を目指すスキンケアの研究発想から生まれた、“全域ハリ仕上がり”を追求したメークとなっている。



「B.A 3Dオアシス アイカラー 04」

今回、B.Aアイゾーン研究から生まれたポーラ独自のオアシスベースを処方したアイカラーに、新色が登場する。琥珀のように柔らかなベージュがクリアに発色する、洗練されたベージュのパレット。





「B.A 3Dオアシス アイカラー 04」の特長は、赤みと黄みのバランスを追求した、琥珀のように柔らかいカラーがクリアに発色。シーンや装いを問わない洗練ベージュとなっている。美容成分（保湿成分）を配合。オアシスのようなうるおい艶（メーク効果による）をたたえ、立体感と澄んだ透明感を宿す、みずみずしいハリ感のある印象に導く。なめらかな水面のようなみずみずしい艶感（メーク効果による）を生み出す、B.Aアイゾーン研究から生まれたポーラ独自のオアシスベースを処方した。凹凸・色ムラの補正と発色・艶を両立し、まぶたの動きに寄り添い、ピタっと密着する。

全国のポーラ ビューティーディレクター、コスメ＆エステショップ「ポーラ ザ ビューティー」約400店舗、旗艦店「ポーラ ギンザ」・全国百貨店・専門店等ポーラコーナー108店舗を含む約2500店（2025年12月末時点）、ポーラ公式オンラインストアで取り扱う。

［小売価格］7700円（税込）

［発売日］8月1日（土）

ポーラ＝https://www.pola.co.jp