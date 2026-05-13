お笑いタレントの東野幸治（58）が、12日深夜放送のテレビ朝日系「深夜のダイアン」（火曜深夜1・55）に出演。後輩芸人との交流を語った。

同番組MCの「ダイアン」ユースケ、津田篤宏とは、20年以上親交があるという東野は「大阪時代から一緒にやってたから、“我が子”やと思ってる」とニヤリ。「津田とは最近ちょいちょい会うのよ。いつも俺、“西澤（ユースケ）、大丈夫か？”」と気に掛けているといい、今回久々の再会となったユースケとは収録前に楽屋で話し込んだそう。

そのため津田が「なんでそんなに優しいんですか、西澤に」と聞くと、東野は「俺、あんまり軍団とかそういうのはないけど、1回だけ誕生日パーティーをしてくれた」と回想。「西澤と、吉本を辞めた天竺鼠の川原の2人が俺のために、サプライズの誕生日会を開いてくれた」と振り返った。

それは1回だけだったが「誕生日が来ると毎年思い出すねん」といい、「大阪のオシャレなバーで、外国人の方がピアノを定期的に弾いてくれてるところ」と説明。ユースケと川原の2人は、カウンターの向こうに誕生日ケーキを預けており上の空。「俺の話聞いてへんねん。2人はずっとカウンターのほうを見てる。“何かあるんかな”と思ったら、カウンターのとこでケーキが見切れてるねん」とグダグダぶりを明かし、笑いを誘っていた。