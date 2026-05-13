確定申告をすっかり忘れていました。期限後に気づいた場合、まず最初にやるべきことは何でしょうか？

納税か還付かを確認する。源泉徴収票と控除の有無で当たりをつける

会社員なら、源泉徴収票の徴収税額が一つの手がかりです。医療費控除などで戻る見込みがあるなら還付の可能性が高いです。副業所得があるなら納税に転ぶ可能性があります。ここを先に分けると、急ぎ具合が決まります。



未提出なら期限後申告として早く出す。納税があるなら納付も同日に

国税庁は、確定申告を忘れた場合でもできるだけ早く申告するよう案内し、期限後申告になると説明しています。期限後申告では、内容によって無申告加算税が課される場合があり、自主的に申告した場合の取扱いも示されています。

さらに、納付が遅れると延滞税がかかり、期限後申告や修正申告で納付すべき税額があるときも延滞税が課されると国税庁は説明しています。納税見込みなら、申告書の提出と納付までを同日に終えるのが最も損を減らせます。



提出済みで漏れに気づいたなら、税金が増えるか減るかで手続きが変わる

申告はしたが漏れがあった場合、税金が増える側なら修正申告、税金が減る側なら更正の請求が基本です。国税庁は、修正申告と更正の請求の考え方、提出できる期間、そして修正が遅れると延滞税が必要になると伝えています。

例えば医療費控除の入れ忘れは税金が減る側になりやすく、更正の請求の対象になり得ます。副業収入の入れ忘れは税金が増える側になりやすく、修正申告が必要です。



還付目的なら5年以内に落ち着いて出せる。ただし期限内が条件の特例もある

還付申告は、翌年1月1日から5年間提出できると国税庁が説明しています。医療費控除で戻る申告はここに当たりやすいです。一方で、期限内提出が条件の特例もあるので、青色申告など別の目的がある場合は、何が期限要件かを確認してから動くと安全です。



まとめ

期限後に気づいたら、まず納税か還付かを確認し、未提出なら期限後申告として出します。納税なら延滞税などが増えやすいので、提出と納付をセットで早く終えるのがベターです。提出済みで漏れに気づいた場合は、税金が増えるなら修正申告、減るなら更正の請求です。順番どおりに行えば、期限後でも立て直すことができます。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー