久しぶりに会った友人から「この投資信託、もう買ってる？ 私はこれで増えたよ」と“具体的な商品名”を勧められました。詳しそうに話していましたが、資格や登録がない人でもここまで勧めて問題ないのでしょうか？

具体的な商品名を出されたら「参考意見」と「勧誘」を分けて考える

友人が「自分はこの投資信託を買っている」「これで増えた」と話すこと自体が、すぐに問題になるとは限りません。個人の体験談として話しているだけなら、日常会話の範囲に収まることもあります。

ただし、「あなたも買ったほうがいい」「今すぐ申し込んだほうがいい」「私の紹介リンクから買って」などと具体的に購入をすすめる場合は、単なる感想とは違ってきます。特に、友人が紹介料や報酬を受け取る仕組みになっている場合は、より慎重に見る必要があります。

投資信託は、投資家から集めたお金を専門家が運用する金融商品です。株式や債券などに投資するため、運用がうまくいけば利益が出る一方で、基準価額が下がれば損をすることもあります。基準価額とは、投資信託の値段のようなものです。

つまり、友人にとって良かった商品でも、自分に合うとは限りません。年齢、収入、貯蓄額、投資の目的、どのくらい損に耐えられるかによって、選ぶべき商品は変わります。友人の成功談は、あくまで一つの経験として受け止めることが大切です。



資格や登録がない人の強いおすすめには注意が必要

投資信託などの金融商品を販売したり、継続的に勧誘したりするには、原則として金融商品取引業者などの登録が関わります。

金融庁は、金融商品取引業者や金融商品仲介業者など、登録を受けている事業者の一覧を公表しています。投資を検討するときは、相手や関係する会社が登録を受けているか確認することが大切です。

友人が証券会社や銀行などに勤務していて、正式な手続きに沿って説明している場合でも、商品説明書や目論見書などを確認し、自分で判断する必要があります。目論見書とは、投資信託の内容、手数料、リスクなどが書かれた説明書のことです。

一方で、友人が金融機関に所属していないのに、特定の商品を何度も強くすすめたり、購入手続きを仲介したり、紹介料を得たりしている場合は注意が必要です。本人が「詳しいだけ」「みんなに教えているだけ」と言っていても、実態として勧誘や仲介に近い行為になっている可能性があります。

法律上問題があるかどうかは、報酬の有無、勧誘の頻度、どのような立場で話しているかなどによって変わります。そのため、友人の説明だけで判断せず、金融庁の登録業者検索や、証券会社の公式サイトで確認することをおすすめします。



投資信託を買う前に確認したいポイント

具体的な投資信託名を聞いたときは、その場で購入を決めないようにしましょう。たとえ少額でも、投資判断は自分の責任になります。まずは、正式な販売会社のサイトや目論見書で内容を確認してください。

特に見ておきたいのは、何に投資している商品なのかです。国内株式、海外株式、債券、不動産投資信託など、投資対象によって値動きは変わります。海外資産に投資する商品では、為替の影響も受けます。為替とは、円と外国のお金の交換比率のことです。円高や円安によって、運用成績が変わる場合があります。

次に、手数料も確認しましょう。投資信託には、購入時手数料、信託報酬、信託財産留保額などがかかる場合があります。信託報酬とは、投資信託を持っている間に差し引かれる費用です。利益が出ていても、費用が高いと手元に残る金額が少なくなることがあります。

また、友人が言う「増えた」が、いつからいつまでの成績なのかも大切です。最近の相場が良かっただけかもしれませんし、今後も同じように増える保証はありません。過去の実績は、将来の利益を約束するものではありません。

断るときは、「自分で目論見書を読んで理解できるものだけにしている」「登録された販売会社を通して自分で判断する」「今は新しい投資を増やさない」と伝えるとよいでしょう。友人を否定せず、自分のルールとして伝えると角が立ちにくくなります。



まとめ

友人が具体的な投資信託名を出してすすめてきた場合でも、その話をそのまま信じて購入するのは避けたほうがよいでしょう。友人が本当に利益を出していたとしても、自分も同じように増えるとは限りません。投資信託には元本割れのリスクがあり、手数料もかかります。

また、資格や登録がない人が、報酬目的で特定の商品を強くすすめたり、購入を仲介したりしている場合は、問題になる可能性があります。判断に迷うときは、相手の立場、紹介料の有無、販売会社の登録状況を確認しましょう。

大切なのは、友人を疑うことではなく、自分のお金を守ることです。投資信託を検討するなら、目論見書を読み、リスクと費用を理解し、登録された金融機関を通じて自分で判断しましょう。

少しでも不安がある場合は、その場で決めず、金融庁や消費生活センターなどの相談窓口を利用することも有効です。懐かしさや信頼感に流されず、納得できる情報をそろえてから判断することが、後悔しない投資につながります。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー