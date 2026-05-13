ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１２日（日本時間１３日）に本拠地ロサンゼルスでのジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３回に１２試合、５３打席ぶりの本塁打となる７号ソロを放った。

待望の一発が飛び出したのは１―１の３回先頭だった。右腕ハウザーのカウント２―１からの４球目、外角低めの９３・９マイル（約１５１・１キロ）のシンカーを捉えると逆方向へバットを押し出した。角度２３度、打球速度１０５・９マイル（約１７０・４キロ）の痛烈なライナー左中間席に突き刺さった。ドジャー・スタジアムのファンは大歓声。大谷は一塁ベースを回ると何ともいえない表情を見せた。５月初本塁打の勝ち越しの７号は飛距離３９８フィート（約１２１・３メートル）だった。昨年の５月は自己月間最多タイの１５本塁打を放っている。ここから量産したいところだ。

初回先頭はカウント１―２からの４球目、外角低めの８７・５マイル（約１４０・８キロ）のチェンジアップを引っ張ると痛烈なゴロは狭い一、二塁間を破る右前打となった。３試合ぶりの安打にホッとした表情。一死後、安打、死球で三塁へ進むと５番スミスの右犠飛で先制のホームを踏んだ。