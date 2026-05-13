フェイスラインも消失…2PM・ニックン、ボリューム増した衝撃の“変貌ぶり”が話題

2PMのニックンの変貌ぶりが話題を呼んでいる。

5月6日、2PMの公式YouTubeチャンネルに一本の動画がアップされた。

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公開された映像には、2PMメンバーのニックン、ウヨン、Jun.Kが、デビュー18年目を迎え、再び宿舎で共同生活を送る様子が収められていた。その中でニックンは、全体的にふっくらとした姿で登場し、視聴者を驚かせた。

ニックンといえば、2008年のデビュー当時、圧倒的な“貴公子ビジュアル”で絶大な人気を博したことで知られる。しかし現在の彼は、体重が増加した影響か、かつてのシャープなフェイスラインが影を潜めている。

（画像＝2PM公式YouTubeチャンネル）

また、ウヨンとJun.Kがデビュー当時と変わらぬ端正な容姿を維持していることから、ニックンの変化がよりいっそう際立つ形となり、注目が集まっている。

なお、2PMは5月9日・10日に東京ドームで日本デビュー15周年を記念した単独コンサートを開催し、日本のファンとの再会を果たした。今後は、8月8日・9日に仁川・インスパイアアリーナにて、“完全体”コンサート「2026 2PM Concert “THE RETURN” in INCHEON」を開催する予定だ。