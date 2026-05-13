【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

コトブキヤは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、プラモデル「EL-PC-00 ALBA STEEL HAZE ORTUS」の原型を展示している。

本製品は、ゲーム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」より、アーキバス・コーポレーションのAC部隊「ヴェスパー」の第4小隊長V.IVラスティが駆る「EL-PC-00 ALBA STEEL HAZE ORTUS」を、同社の圧倒的なボリューム感が特徴の新プラモデルシリーズ「ARMORED CORE V.I.O.S.」で商品化するもの。

今回イベント会場の同社ブースにて「アーマード・コア」シリーズの展示ブースが設けられており、様々な角度から「EL-PC-00 ALBA STEEL HAZE ORTUS」の姿を確認することができる。

また本製品以外にも、「V.I.（ヴァリアブル.インフィニティ.）」シリーズより、「クレスト CR-C06U5 ファシネイター最終戦 Ver.」の原型を初展示しているほか、「V.I.」復刻商品より、「クレスト CR-C90U3 デュアルフェイスVer.」「ミラージュ C02-URANUS ウラヌス」「クレスト CR-C75U2 白兵戦Ver.」「クレスト CR-C75U2 デルタVer.」「クレスト CR-C98E2強襲型Ver.」「クレスト CR-C98E2 ナインボールVer.」「クレスト CR-C90U3」などもズラリと展示している。

「EL-PC-00 ALBA STEEL HAZE ORTUS」

「クレスト CR-C06U5 ファシネイター最終戦 Ver.」

「V.I.（ヴァリアブル.インフィニティ.）」シリーズ復刻商品

「クレスト CR-C90U3 デュアルフェイスVer.」

「ミラージュ C02-URANUS ウラヌス」

「クレスト CR-C75U2 白兵戦Ver.」

「クレスト CR-C75U2 デルタVer.」

「クレスト CR-C98E2強襲型Ver.」

「クレスト CR-C98E2 ナインボールVer.」

「クレスト CR-C90U3」

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