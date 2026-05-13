「アーマード・コアVI」より「STEEL HAZE ORTUS」がコトブキヤの「ARMORED CORE V.I.O.S.」で立体化！【#静岡ホビーショー】「V.I.」シリーズより「クレスト CR-C06U5 ファシネイター最終戦 Ver.」も初展示
コトブキヤは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、プラモデル「EL-PC-00 ALBA STEEL HAZE ORTUS」の原型を展示している。
本製品は、ゲーム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」より、アーキバス・コーポレーションのAC部隊「ヴェスパー」の第4小隊長V.IVラスティが駆る「EL-PC-00 ALBA STEEL HAZE ORTUS」を、同社の圧倒的なボリューム感が特徴の新プラモデルシリーズ「ARMORED CORE V.I.O.S.」で商品化するもの。
今回イベント会場の同社ブースにて「アーマード・コア」シリーズの展示ブースが設けられており、様々な角度から「EL-PC-00 ALBA STEEL HAZE ORTUS」の姿を確認することができる。
また本製品以外にも、「V.I.（ヴァリアブル.インフィニティ.）」シリーズより、「クレスト CR-C06U5 ファシネイター最終戦 Ver.」の原型を初展示しているほか、「V.I.」復刻商品より、「クレスト CR-C90U3 デュアルフェイスVer.」「ミラージュ C02-URANUS ウラヌス」「クレスト CR-C75U2 白兵戦Ver.」「クレスト CR-C75U2 デルタVer.」「クレスト CR-C98E2強襲型Ver.」「クレスト CR-C98E2 ナインボールVer.」「クレスト CR-C90U3」などもズラリと展示している。
「EL-PC-00 ALBA STEEL HAZE ORTUS」
「クレスト CR-C06U5 ファシネイター最終戦 Ver.」
「V.I.（ヴァリアブル.インフィニティ.）」シリーズ復刻商品
「クレスト CR-C90U3 デュアルフェイスVer.」
「ミラージュ C02-URANUS ウラヌス」
「クレスト CR-C75U2 白兵戦Ver.」
「クレスト CR-C75U2 デルタVer.」
「クレスト CR-C98E2強襲型Ver.」
「クレスト CR-C98E2 ナインボールVer.」
「クレスト CR-C90U3」
【原型初公開】- コトブキヤ_プラモデル総合 (@kotobukiya_p) May 13, 2026
圧倒的なボリューム感が特徴の新プラモデルシリーズ『ARMORED CORE V.I.O.S.』より「EL-PC-00 ALBA STEEL HAZE ORTUS」の原型を初公開！
▼特設サイトで別カット公開中！https://t.co/hGLxPjyD80#コトブキヤHS #アーマード・コア #ARMOREDCORE #アマコア pic.twitter.com/b4MUAR470U
【デコマス展示中】- コトブキヤ_プラモデル総合 (@kotobukiya_p) May 13, 2026
2月のコトブキヤコレクションにて発表となりました、V.I.復刻生産商品のデコマスを一挙展示！
すべて初回発売当時に制作された貴重な代物です。是非ご覧ください！#コトブキヤHS #アーマード・コア #ARMOREDCORE #アマコア pic.twitter.com/nwm6GC4has
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