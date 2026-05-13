【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

BANDAI SPIRITSは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて「ENTRY GRADE 1/144 RX-78-2 ガンダム」「ENTRY GRADE 1/144 ストライクガンダム」「ENTRY GRADE 1/144 ウイングガンダム」3種の「浮世絵パッケージVer.」を展示している。

本製品は、ガンプラ入門向けシリーズ「ENTRY GRADE」より展開される特別仕様モデル。各商品の外箱に浮世絵をモチーフとした特別デザインパッケージを採用しており、新規和柄シールも付属している。

また工具不要で組み立てられるENTRY GRADEシリーズならではの手軽さはそのままに、各機体の特徴的な造形やポージングを再現している。

価格は「ENTRY GRADE 1/144 RX-78-2 ガンダム [浮世絵パッケージVer.]」と「ENTRY GRADE 1/144 ストライクガンダム [浮世絵パッケージVer.]」が1,430円、「ENTRY GRADE 1/144 ウイングガンダム [浮世絵パッケージVer.]」が1,760円で、いずれも2026年8月に発売を予定している。

【ENTRY GRADE 1/144 RX-78-2 ガンダム [浮世絵パッケージVer.]】【ENTRY GRADE 1/144 ストライクガンダム [浮世絵パッケージVer.]】【ENTRY GRADE 1/144 ウイングガンダム [浮世絵パッケージVer.]】

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